À l'avenir, l'homme araignée va tisser sa toile dans les salles obscures et sur le petit écran. Évidemment le plus gros chantier, ce sera Spider-Man 4. Sony Pictures est encore très secret dessus mais une information de taille a été divulguée. Jon Watts, qui a réalisé la trilogie avec Tom Holland et Zendaya, devrait céder sa place à Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux). Selon plusieurs médias sérieux, les négociations sont actuellement en cours. D'autres nouvelles officielles pour la série très attendue viennent de tomber et ça promet !

La série Spider-Man Prime Video se dévoile encore plus

Le super-héros le plus célèbre de Marvel a encore de beaux jours devant lui au cinéma et à la télévision. En plus du long-métrage live-action, on sait que Disney+ développe Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui devrait sortir d'ici 2025 au maximum. Il s'agit d'une série d'animation qui a pour vocation de surprendre d'après Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l'animation pour Marvel Studios. « Je pense qu'elle va vraiment surprendre les gens. Elle est très proche de l'époque de Steve Ditko dans les comics ».

Dans le même temps, Prime Video va aussi se démarquer avec Spider-Man Noir. Une série live-action avec Nicolas Cage dans le rôle d'un détective poissard et âgé. Loin des longs-métrages sortis jusqu'à maintenant, ce projet se déroulera dans les années 1930 et offrira une ambiance très particulière. « C'est plus un mélange de Pop Art, comme une peinture de Roy Lichtenstein » a déclaré l'acteur américain. On pourrait donc avoir des visuels en noir et blanc, ainsi que des onomatopées comme dans les comics.

Il y a quelque temps de cela, la série Spider-Man Noir a dévoilé une partie de son casting avec Nicolas Cage, mais aussi Lamorne Morris (New Girl) et Brendan Gleeson (Les Banshees d'Inisherin) dans des rôles inconnus. Cette distribution vient de s'agrandir avec huit nouveaux noms comme révélé par Deadline. Lukas Haas (Inception), Michael Kostroff (The Wire), Amanda Schull (12 Monkeys), Whitney Rice (Suits), Joe Massingill (Die Hard: Belle journée pour mourir), Scott MacArthur (Halloween Kills), Cary Christopher (La Fête à la maison: 20 ans après) et Cameron Britton (Mindhunter) font désormais partie du projet.

Source : Deadline.