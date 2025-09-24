Après un très long silence à son sujet et plus de deux ans après la sortie de la précédente, la série The Witcher de Netflix a enfin annoncé il y a quelques jours la date de sortie de la saison 4, avec Liam Hemsworth reprenant le flambeau, les cheveux blancs et les deux épées de Geralt de Riv après le départ d'Henry Cavill en 2022. Rendez-vous donc le 30 octobre 2025 pour voir ce que vaut ce changement de casting majeur. Si l'adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski a connu une sérieuse perte d'audience au fil des saisons, la plateforme n'aurait pas lésiné sur les moyens pour essayer de reconquérir son public. Un coup d'Épée de la Providence, ou dans l'eau ?

La saison 4 de la série The Witcher de Netflix fait pleuvoir les orins

Pour rappel, Henry Cavill a quitté le tournage de la série The Witcher de Netflix en 2022 après la saison 3, en raison de profonds désaccords avec les showrunners. L'acteur passionné par l'univers des romans leur reprochait de ne pas respecter le matériau original et de ne pas prendre en compte ses propositions pour améliorer les choses. Ainsi, la plateforme a dû retrouver un interprète pour Geralt, l'un des personnages les plus importants de l'œuvre. C'est donc à Liam Hemsworth de reprendre un flambeau très lourd de sens. Nous pourrons voir ce que cela donne dans la saison 4, qui débutera sa diffusion le 30 octobre 2025 à venir.

Si une bonne partie de l'audience risque d'avoir suivi Henry Cavill pour bouder la série The Witcher, Netflix semble ne pas vouloir se démonter, et même redoubler d'efforts pour rameuter son public. Si l'on en croit le généralement très bien informé site Redanian Intelligence sur le sujet, la plateforme aurait ainsi déboursé pour la saison 4 le budget colossal de 221 millions de dollars, soit environ 25 millions de dollars par épisode. En parallèle, on apprend que l'épisode spin-off centré sur les Rats, qu'on pensait mort pendant très longtemps, mais finalement plutôt moribond, aurait quant à lui coûté 20 millions de dollars.

Il s'agit de la saison The Witcher la plus onéreuse à ce jour, la saison 2 ayant coûté en son temps 176 millions de dollars. À titre de comparaison, d'autres séries extrêmement chères comme la dernière saison de Game of Thrones, Severance saison 2 ou encore Stranger Things saison 4 ont coûté de leur côté respectivement 15 millions de dollars par épisode ; 200 millions (20 millions par épisode) ; et 270 millions. La saison 4 de The Witcher se placerait donc comme l'une des plus chères au sein des productions Netflix, voire même de l'histoire. Elle reste tout de même très loin du stratosphérique budget d'un milliard de dollars de la série Seigneur des Anneaux de Prime Video. Un investissement démentiel qui sera amorti par une audience au rendez-vous ? Début de réponse dans un petit mois.

© Netflix

Source : Redanian Intelligence