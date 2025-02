La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon a une excellente nouvelle pour les spectateurs. Et une chose est sûre : vous n’êtes pas près de voir la fin ! On vous explique tout.

Alors que Le Seigneur des Anneaux prépare un film sur Gollum du côté de la production de Peter Jackson, la série Les Anneaux de Pouvoir ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et annonce une excellente nouvelle aux spectateurs. De quoi encore voir venir pendant très longtemps.

La série Seigneur des Anneaux a une bonne nouvelle

C’est officiel : Les Anneaux de Pouvoir reviendra pour une troisième saison sur Prime Video ! Une annonce attendue par les fans, surtout après la fin intense de la saison 2 en octobre dernier. Et cette nouvelle saison promet du changement. Un bond dans le temps va bouleverser l’intrigue et plonger la série au cœur d’un moment clé du Seigneur des Anneaux.

Le tournage débutera au printemps, mais cette fois, direction l’Angleterre ! La production s’installera aux studios Shepperton, marquant un tournant après les premières saisons tournées en Nouvelle-Zélande. Derrière la caméra, plusieurs réalisateurs bien connus reviennent. Charlotte Brandstrom (Shōgun), qui a déjà dirigé plusieurs épisodes, sera de la partie. Sanaa Hamri (The Wheel of Time) fera aussi son retour. Un petit nouveau s’ajoute à l’équipe : Stefan Schwartz (The Boys, The Walking Dead).

Un bond dans le temps

La grande nouveauté de cette saison 3 ? Un saut de plusieurs années dans le futur. L’histoire se déroulera en pleine Guerre des Elfes et de Sauron. Ce sera un moment clé : Sauron forge enfin l’Anneau Unique, celui qui lui donnera le pouvoir de dominer la Terre du Milieu. Un tournant décisif qui mènera à la guerre vue dans l’introduction des films Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Autant dire que l’ambiance sera plus sombre et les batailles plus épiques que jamais.

Depuis son lancement, Les Anneaux de Pouvoir cartonne sur Prime Video. La première saison détient toujours le record du meilleur démarrage de la plateforme. La seconde a confirmé cet engouement en étant la saison de retour la plus regardée. Amazon annonce un chiffre impressionnant : 170 millions de spectateurs ont déjà regardé la série. Un succès qui explique sans surprise cette nouvelle saison.

Cette saison 3 du Seigneur des Anneaux sera un vrai tournant. Avec l'ascension de Sauron, la création de l’Anneau Unique et des batailles historiques, elle pourrait bien être la plus ambitieuse jusqu’ici. Reste à voir si elle saura convaincre aussi bien les fans que les curieux. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Source : Amazon