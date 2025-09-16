En attendant des nouvelles de l'auteur des livres, les fans de la série Game of Thrones vont officiellement se régaler l'année prochaine avec deux excellentes nouvelles sur ce point.

Si les fans attendant depuis une décennie que les derniers livres qui ont inspiré Game of Thrones voient le jour, les œuvres audiovisuels dans l'univers de George R.R. Martin continuent quant à elles de fleurir et de faire des petits. À ce titre, nous avons reçu la confirmation officielle qu'il y aura l'année prochaine deux très bonnes raisons de se réjouir pour les adeptes de cette licence phare de la fantasy.

2026 s'annonce comme une belle année pour les fans de Game of Thrones

Sept ans après l'ultime saison décriée de Game of Thrones, l'univers télévisuel étendu de la franchise se porte de son côté particulièrement bien. Ce notamment grâce à la série House of the Dragon, qui a permis à HBO Max d'en redorer le blason. Cela a également motivé la création d'autres œuvres d'adaptation des écrits de George R.R. Martin, comme notamment A Knight of the Seven Kingdoms, et d'autres spin-offs a priori dans les cartons, ainsi que des jeux vidéo, même si la licence a un peu plus de mal à faire un impact sur marché.

House of the Dragon et A Knight of the Seven Kingdoms, les deux séries spin-offs majeurs de Game of Thrones susmentionnés, devaient toutes deux sortir courant 2026. La première sous la forme d'une saison 3, et l'autre pour sa toute première saison suite à un report. Restait encore à savoir un peu plus précisément quand HBO Max comptait diffuser ces deux shows particulièrement importants dans son catalogue de l'année prochaine. On connaît désormais justement leurs fenêtres de sortie respectives, grâce à une interview de Casey Bloys, patron de HBO, notamment auprès de Deadline : janvier 2026 pour A Knight of the Seven Kingdoms, et l'été 2026 pour la saison 3 de House of the Dragon, possiblement courant juin.

On découvrira donc d'abord la série préquelle de Game of Thrones, qui adapte les romans « Les aventures de Dunk et l'Oeuf du même auteur, qui aura d'ailleurs déjà droit à deux autres saisons, alors que la première n'est pas encore sortie. Il faudra toutefois attendre de longs mois supplémentaires pour l'adaptation en série de Feu & Sang et les mésaventures de la dynastie Targaryen à l'apogée de son pouvoir.



