Netflix s'est emparé de la licence The Witcher et n'hésite pas à l'exploiter à toutes les sauces. Cependant, ça ne sent pas bon pour ce nouveau projet.

Il y a quelques années maintenant, Netflix a décidé de se lancer dans l'arène des adaptations de saga d'heroic fantasy. Pour mener cette expédition audiovisuelle ambitieuse, la plateforme de SVOD s'est attaqué à un véritable colosse du genre, à savoir The Witcher. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour et d'autres sont déjà en préparation. Cependant, tout ne semble pas se dérouler au mieux pour l'une des futures sorties.

Une attente suspecte pour cette série The Witcher

Au départ, la série Netlfix The Witcher a été un vrai phénomène. Portée par Henry Cavill (Les Tudors, Superman) dans le rôle-titre de Geralt de Riv, elle avait permis de révéler plusieurs personnalités à l'écran, telles que Freya Allan en Ciri, depuis passée à l'affiche du dernier film La Planète des singes, ou encore Anya Chalotra, l'interprète de la sorcière Yennefer, qui s'est embarquée par la suite dans le monde vidéoludique en incarnant l'héroïne du jeu Unknown 9: Awakening.

Pour autant, l'univers The Witcher tel qu'il est porté par Netflix paraît peu à peu tomber en disgrâce. Les films d'animation sortis sur la plateforme n'ont pas reçu un accueil dithyrambique et le remplacement d'Henry Cavill inquiète bien des fans. Or, ça semble aller de mal en pis pour les adaptations au regard de ce qui se passe visiblement en coulisses pour le prochain spin-off.

De fait, Netflix avait lancé un chantier pour une nouvelle série The Witcher qui aurait été consacrée aux Rats. Elle aurait raconté le passé de la bande rencontrée par Ciri à la fin de la saison 3. Cependant, sa production serait bouclée depuis deux ans. Mais, de nouvelles depuis. Or, tout laisse à penser que la plateforme l'aurait purement et simplement abandonné. Les raisons commenceraient à s'éclaircir...

Un insider aurait donné quelques détails sur la production de ”The Witcher Rats“. Selon lui, ç'aurait été « un désastre en coulisses » au point que « tout allait de travers ». D'où un arrêt prématuré du tournage. Pas d'étonnement alors à ce que les cadres de Netflix aient remisé le projet au placard après avoir visionné les premières images. Certains bruits de couloir évoquent la possibilité que celles-ci soient tout de même exploitées. En effet, elles pourraient servir à un épisode spécial de la série principale. Mais, cela n'est encore qu'hypothétique.

