Octobre 2022, Henry Cavill annonçait à la surprise générale son départ de la série The Witcher de Netflix afin d’endosser à nouveau le rôle de Superman. L’histoire on la connaît : le destin en a décidé autrement lorsque James Gunn a repris les rênes du nouveau DCU et a choisi David Corenswet à la place. Son remplaçant a depuis convaincu le grand public dans le film Superman, et c’est désormais à Liam Hemsworth, qui reprendra le rôle de Geralt jusqu’à la fin de la série The Witcher, d’en faire de même. La tâche semble bien moins aisée et vous pouvez déjà vous faire une première opinion grâce à la première bande-annonce officielle de la saison 4 de The Witcher.

Première vidéo de Liam Hemsworth dans la saison 4 de The Witcher

Depuis le départ de Cavill, les équipes de la série et Netflix se disent confiantes. Elles ont tenté de rassurer les spectateurs les plus inquiets en affirmant que le petit frère de Thor du MCU se donnait corps et âme pour être le Geralt dont ils avaient besoin. Après des mois de tournage, le géant du streaming est enfin prêt à nous dévoiler le fruit de ses efforts. Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2025, Netflix a ainsi diffusé la première bande-annonce de la saison 4 de The Witcher, qui sera donc disponible à partir du 30 octobre 2025 sur la plateforme. L’occasion de voir le remplaçant d’Henry Cavill en action, tandis que l’entreprise américaine a aussi partagé des images des personnages historiques de la série comme Ciri, Yennefer, Jaskier et Regis, incarné par l’incroyable Laurence Fishburne.

Il fallait s’y attendre, l'opinion publique est déjà grandement partagée. « Sans Henry Cavill, ce n’est pas The Witcher », « Le Sorceleur de Temu », « Montrez-moi un downgrade encore plus énorme que celui-ci ? » peut-on par exemple lire en commentaires sur les vidéos de la saison 4 de The Witcher. D’autres, moins nombreux, se disent cependant agréablement surpris. « Il fait plus Geralt qu’Henry Cavill », « C’est pas aussi mauvais que ce à quoi je m’attendais », « Je vais attendre et donner une chance à Liam », ont écrit plusieurs fans de la licence. Une chose est certaine, les deux dernières saisons de The Witcher devraient particulièrement polariser la communauté. Rendez-vous donc le 30 octobre 2025 pour découvrir les nouveaux épisodes de la série avec Liam Hemsworth en Geralt.