Attendu de pied ferme mais forcément avec un peu d'appréhension, l'adaptation en série de The Last of Us s'en est finalement tirée avec les honneurs. La saison 1 s'est avérée excellente, en restant très fidèle au jeu tout en proposant son lot de (petites) surprises. La saison 2 est donc attendue au tournant... et risque de l'être encore un moment.

The Last of Us, pas de retour avant 2025 ?

Avec l'énorme succès de la saison 1, The Last of Us a rapidement été renouvelée pour une deuxième saison par HBO. Il ne devrait d'ailleurs pas s'agir de la dernière. Les showrunners de la série, Craig Mazin et Neil Druckmann, ont annoncé que le second jeu de Naughty Dog serait certainement étalé sur au moins deux saisons. Une bonne nouvelle, au vu de sa richesse. Mais n'allons pas trop vite : la suite des aventures de Joel et Ellie risque bien de ne pas débarquer avant 2025. On savait que celles-ci n'étaient pas prévues pour tout de suite, mais en plus, la série prend désormais du retard. L'information provient d'une source anonyme proche de la production. Selon nos très fiables confrères de Variety, la production est en pause en raison de la grève des scénaristes.

Vous devez le savoir puisque tous les médias en parlent depuis dix jours : la WGA, le syndicat de 11 500 scénaristes à Hollywood, a lancé un appel à la grève à durée indéterminée le 2 mai dernier. Ils réclament une meilleure reconnaissance et de meilleurs revenus pour les auteurs. Résultat, Craig Mazin, scénariste principal de la série The Last of Us, est aux abonnés absents.

Bande-annonce en VOST de la saison 1 de The Last of Us.

Pas de scripts, pas de casting

Pour l'heure, aucun des épisodes de la saison 2 n'a de script complet. En fait, on ne sait même pas s'ils sont bien entamés ou pas. Mais la situation est encore pire que ce que vous pourriez imaginer. Avec la grève, même les castings ne peuvent se tenir ! La production est donc en stand by depuis au moins le début de la semaine. Pour l'heure, impossible de savoir qui interprétera Abby, Lev, et les autres personnages clés qui devrait faire leur apparition. Même si de nombreuses rumeurs courent ici et là, notamment concernant l'actrice qui pourrait jouer Abby. Résultat, le tournage ne devrait pas commencer avant début 2024, au plus tôt.

La grève des scénaristes pouvant potentiellement durer des mois, il y a de quoi s'inquiéter. Toutefois, compte tenu du carton de la première saison, la série n'est absolument pas en danger, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Rassurez vous, vous aurez bien votre saison 2 de The Last of Us. Pour l'anecdote, la source de Variety rapporte qu'en l'absence de scripts, les séances de castings se feraient en demandant aux acteurs et actrices de jouer des scènes de The Last of Us Part II. Et en terme de scène marquantes, les fans savent qu'il y a de quoi faire.