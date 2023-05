Entre 2011 et 2019, la diffusion de Game of Thrones a marqué l'histoire de la télévision. Le show fait partie des plus populaires, mais aussi des plus chers de tous les temps. Plusieurs épisodes ont dépassé le budget de 10 millions de dollars (et même davantage pour la dernière saison). Le lore de l'œuvre écrite par George R. R. Martin est tellement riche que les fans attendaient une nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones dès la conclusion de la saison 8 en 2019. En fin d'année dernière, House of the Dragon a permis au public de plonger dans l'histoire des Targaryen, près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones. En plus de cette série, deux autres spin-offs doivent voir le jour. L'un sur Jon Snow avec Kit Harrington et l'autre nommé A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight. Malheureusement, il faudra patienter plus longtemps que prévu pour profiter de ce dernier...

Le spin-off de Game of Thrones à l'arrêt

Sur son site officiel, George R. R. Martin, auteur du roman A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, annonce que l'écriture de l'adaptation télévisée de HBO est en pause. En cause, la grève des scénaristes initiée par la WGA (Writers Guild of America) le 2 mai dernier.

La grève des scénaristes a commencé. Personne ne le souhaitait - aucun scénariste doté d'une once de bon sens, en tout cas - mais les producteurs, les studios, les chaînes et les diffuseurs ne nous ont pas laissé le choix [...]. Je m'attends à ce que ça dure pendant longtemps. Je ne suis pas à Los Angeles, je ne peux donc pas participer à un piquet de grève comme je l'ai fait en 1988, mais je tiens à déclarer publiquement mon soutien total, complet et sans équivoque à ma Guilde. La writer's room (ndlr : salle dans laquelle se réunissent les scénaristes pour écrire) de A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS : THE HEDGE KNIGHT a fermé ses portes pour une durée indéterminée. Ira Parker et son incroyable équipe de jeunes talents sont sur le piquet de grève.

Bonne nouvelle concernant House of the Dragon

A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight raconte l'histoire de Ser Duncan le Grand et son écuyer, Egg. Les événements se déroulent un siècle avant ceux de Game of Thrones. George R. R. Martin rassure les fans de House of the Dragon. Le tournage de la saison 2 a débuté le 11 avril dernier à Londres et au Pays de Galles. Le show ne sera donc pas impacté par la grève des scénaristes. Pas de coup d'arrêt non plus dans l'écriture de son roman Winds of Winter, sixième tome de la saga Le Trône de Fer. Même si l'attente s'annonce longue avant de découvrir A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, les fans de Game of Thrones auront quand même de quoi s'occuper.