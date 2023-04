La saison 2 de la série HBO The Last of Us sera très différente du jeu TLOU2... au point de susciter de vives réactions auprès des fans avec un changement capital ?

La première saison de la série The Last of Us a été un triomphe absolu pour PlayStation Productions mais également HBO. Le dernier épisode aura été suivi par 8,2 millions de téléspectateurs, alors qu'il était diffusé le même soir que les Oscars 2023. Un chiffre qui n'inclut pas les visionnages en différé.

La pression est forte pour la saison 2 qui se dévoile de plus en plus. Cette fois, c'est Pedro Pascal qui a répondu à demi-mot à une question cruciale. Si vous n'êtes pas arrivés au bout de TLOU Part II, il vaut mieux arrêter la lecture dès cet instant. Spoiler incoming !!!

Pedro Pascal en vie dans la saison 2 de The Last of Us ?

Celles et ceux qui ont fait The Last of Us 2 le savent, le personnage de Joel Miller est tué lors d'une scène très choquante. Un moment charnière qui fait basculer le voyage d'Ellie et l'expérience du joueur. Et avec tous les changements opérés durant la saison 1 de la série TLOU, on peut se demander si Craig Mazin et Neil Druckmann ne vont pas sauver ce protagoniste emblématique incarné par Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian).

Lors d'un entretien pour Esquire magazine, l'acteur a confirmé à demi-mot qu'il n'allait pas survivre. Il a en effet fait savoir que ça n'aurait pas de sens de s'écarter du scénario de The Last of Us 2, après avoir été relativement fidèle au premier jeu avec la saison 1. Une déclaration qui sous-entend que Joel va bien mourir dans d'atroces souffrances.

Cela n'aurait pas de sens de coller très fidèlement au premier jeu pour ensuite prendre un chemin très différent. Donc voilà ma réponse sincère. Via Esquire magazine.

Troy Baker, qui joue Joel dans les jeux TLOU, espère que son personnage ne va pas survivre.

Je veux revoir la mort de Joël, je veux voir les gens s'écharper à ce sujet. Je l'ai fait et pour moi, ça fait partie de l'histoire. C'est la vraie version de l'histoire. Je sais que Craig (ndlr : Craig Mazin, un des showrunners de la série avec Neil Druckmann) croit à ce que nous avons raconté dans les jeux et qu'il va le faire. Nous verrons de quelle façon, mais je pense que si nous avons fait ressentir quelque chose aux gens, nous avons fait notre travail, nous sommes là pour ça. Via Gameblog.

Les premières informations sur la suite du show HBO

Bella Ramsey qui sera de retour en Ellie pour la saison 2 de la série The Last of Us redoute énormément ce passage inévitable. « Je sais ce qui se passe dans le deuxième jeu, et je suis nerveuse à l’idée d’être sans Pedro pendant un certain temps. Ça va vraiment être triste » avait-elle déclaré.

Pour sa part, le créateur du show HBO, Craig Mazin (Chernobyl) a ajouté qu'il n'a « pas peur de tuer des personnages ». Mais d'un côté, il ne se sent pas non plus obligé de respecter le matériau d'origine. On l'a vu pour la saison 1 où le réalisateur, avec Neil Druckmann de Naughty Dog, se sont débarrassés des spores.

Alors comment Joel va t-il mourir ? Si vous êtes arrivés jusque-là, vous le savez déjà. Il se fait sauvagement assassiner par Abby. Un des nouveaux personnages hautement importants du deuxième jeu. Dans la saison 2, Abby devrait être interprétée par Shannon Berry. Une actrice vue dans la série Amazon Prime Video The Wilds. Mais un autre nom circule aussi sur la Toile. Florence Pugh (Dune Partie 2, Oppenheimer) serait également pressentie.

Quand pourron-nous voir la saison 2 de la série The Last of Us ? Pas avant fin 2024 ou début 2025 malheureusement.