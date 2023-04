On espère pour vous que vous n'êtes pas en overdose de Game of Thrones, car son univers n'a pas fini de faire parler de lui !

S'il y a bien une série TV qui a marquée les années 2010, c'est Game of Thrones. Loin d'être la seule série à succès de la décennie précédente, elle s'est tout de même largement démarquée par sa popularité et son impact sur la pop culture. Malheureusement, la saison 8 a grandement divisé les fans. Mais l'aura qui entoure la série ne s'en trouve aujourd'hui que peu affecté. Pour cela, HBO peut remercier House of the Dragon, sa première série préquelle. En attendant la saison 2, on apprend qu'un nouveau projet serait en discussion !

Bande-annonce VOSTFR de House of the Dragon

Un nouveau préquel à Game of Thrones

L'œuvre majeure de George R.R. Martin n'en finit plus d'inspirer des spin-offs et autres préquels. Citant des sources anonymes, Variety a en effet révélé en exclusivité qu'un nouveau préquel à Game of Thrones actuellement serait l'objet de vives discussions. Celles-ci se feraient au sujet d'une série sur la conquête de Westeros par Aegon I Targaryen, aux côtés de ses sœurs et femmes Visenya et Rhaenys. Aegon est devenu le premier souverain des Sept Royaumes et le fondateur de la dynastie Targaryen. La célèbre famille serait donc une nouvelle fois à l'honneur, d'autant qu'un film produit par HBO et la Warner pourrait introduire la série ! D'après Variety, le feu vert d'apprêterait à être donné pour lancer la pré-production de ce projet inédit, bien qu'aucun nom (réalisateur, scénariste...) n'y soit encore attaché.

Les autres spin-off prévus

Evidemment, HBO a bien l'intention de tirer au maximum profit de la popularité de Game of Thrones. C'est donc sans surprises que plusieurs projets ont été annoncés, ou faits l'objets de rumeurs. Dans un premier temps, la chaîne a choisi de s'attaquer à la chute de la famille Targaryen et à la guerre civile appelée la "Danse des Dragons". Vous avez déjà pu voir les prémices de tout cela dans la première saison de House of the Dragon. La saison 2, quant à elle, ne verra pas le jour avant 2024. Autre série confirmée, Snow, qui s'attardera sur le personnage de Kit Harington une fois que celui-ci a rejoint le peuple libre au-delà du Mur.

Jon Snow (Kit Harrington) dans Game of Thrones

Parmi le reste de spin-offs, on peut également citer Sea Snake. Réalisée par Bruno Heller (Rome), elle s'attardera sur Corlys Velaryon, apparu dans la saison 1 de House of the Dragon. A Knight of the Seven Kingdoms, adaptée des romans Chroniques du chevalier errant de George R.R. Martin, serait pour sa part une "priorité absolue" pour HBO. Enfin, une série centrée sur Nymeria, la fondatrice du royaume de Dorne, ainsi que deux séries animées seraient également dans les cartons.