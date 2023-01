La série The Last of Us n’est pas encore sortie qu’elle commence déjà à faire rager certains fans à cause de ses différences assumées avec les jeux d’origine.

Lorsqu’une licence à succès fait l’objet d’une adaptation en film ou en série, elle est systématiquement attendue au tournant. La série The Last of Us d’HBO ne déroge pas à la règle et les fans ont d’ores et déjà les nerfs à vif, quand bien même Neil Druckmann, créateur de la licence, travaille dessus aux côtés d’un des réalisateurs les plus talentueux de ses dernières années, Craig Mazin (Tchernobyl). Les deux hommes n’ont pourtant jamais caché que la série irait bien plus loin que le premier jeu et se permettrait même d’ajouter ou de modifier certaines choses. Sauf que la dernière révélation en date ne passe pas.

La série The Last of Us fait des changements, ça ne plaît pas

Durant un récent interview pour Collider, Craig Mazin et Neil Druckmann sont revenus sur les changements apportés à la série, comme les quelques différences concernant certains personnages. Tess sera par exemple plus âgée et plus marquée par les événements, tandis que Frank, l’ami de Bill décédé dans le jeu, aura une plus grande importance. Des ajustements assez communs compte tenu de l’ambition du projet, mais le changement qui ne passe pas concerne l’un des points les plus importants de la franchise : l’infection elle-même.

Contrairement aux jeux vidéo, la série The Last of Us a opté pour une approche plus réaliste de l’infection. Mazin déclare d’ailleurs qu’ils ont pris en compte le fait que les gens savent à quoi ressemble une pandémie depuis la Covid19. Ils ont alors décidé d'ancrer davantage The Last of Us dans le réel en faisant venir l’infection petit à petit. On devrait d’ailleurs en connaître tous les secrets cette fois.

Neil Druckmann déclare quant à lui que l’un des objectifs majeurs était de faire en sorte que la série ne se transforme pas en une simple « série de zombies ». Pour ce faire, Druckmann et Mazin ont donc décidé d’incorporer plusieurs monstres de la licence, comme les Clickers, et même une créature inédite, pour se démarquer. En prime, ils ont décidé de revoir complètement le mode de propagation du virus, ainsi, les spores, très présentes dans les jeux, sont ici tout bonnement abandonnés. À la place, la série The Last of Us traitera les infectés d’une manière complètement différente, en leur donnant un esprit de ruche, à savoir, la possibilité de se transmettre des informations entre eux, comme s’il ne faisait qu’un.

Il y a certains ajouts que nous avons faits à la série, et que j'ai vraiment appréciés. Nous voulions éviter de faire une simple série sur les zombies. Nous avons donc plusieurs créatures, comme les Clickers, qui contribuent déjà à nous en séparer. Mais avec les jeunes infectés, nous avons beaucoup discuté de ce à quoi ils pourraient ressembler, car nous avons retiré certaines choses du jeu. Dans le jeu, il y avait des spores dans l'air et les survivants devaient porter des masques à gaz pour se protéger. Mais nous avons décidé, dès le début, que nous ne voulions pas faire ça pour la série. Ensuite, à force de réfléchir aux manières dont l’infection passe d'une personne infectée à une autre, comme les champignons, on s’est dit que cela pourrait devenir une sorte de réseau interconnecté. C'est devenu très effrayant de penser que les infectés puissent travailler tous ensemble contre nous de manière unifiée, un concept que j'ai vraiment aimé et qui a été développé dans la série. Neil Druckmann via Collider

Touche pas à ma licence !

Une modification majeure qui a bien du mal à passer auprès des fans, et il suffit de voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour voir que ça dérange. Les spores sont en effet un danger majeur dans The Last of Us Part 1, qui obligeait les survivants à se protéger de l'environnement par tous les moyens. Cela donnait également des séquences particulièrement stressantes dans les jeux lorsqu'elles envahissaient l'atmosphère dans une sorte d'épais brouillard granuleux à l'écran. Sans compter que certain infectés du jeu s'en servait carrément comme arme, en lançant par exemple des « poches » de spores, comme les Colosses par exemple. Dans tous les cas, les fans sont inquiets de la tournure que prend cette adaptation et les réactions sont nombreuses. Tout le monde attend de voir comment la série compte traiter le Cordyceps et les infectés. Rendez-vous dans quelques jours.

La série The Last of Us débarquera sur HBO Max dès le 15 janvier prochain, mais n'a, hélas, toujours pas de date de diffusion, ni de plateforme en France.