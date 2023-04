Combien de temps le public devra-t-il attendre la saison 2 de The Last of Us ? Vraisemblablement pas très longtemps, selon Pedro Pascal, qui semble bien placé pour avoir les bonnes informations. Comme la précédente, la nouvelle saison de la série The Last of Us de HBO pourrait prendre quelques libertés par rapport au jeu vidéo. The Last of Us Part II étant considéré comme un chef-d'œuvre, la saison 2 du show télévisé pourrait marquer les esprits des millions de téléspectateurs attachés au duo formé par Bella Ramsey et Pedro Pascal. Ce dernier incarne Joël dans la série TV, mais dans la licence de Naugthy Dog, c'est Troy Baker qui interprète le quinquagénaire. Celui-ci se confie sur ce qu'il attend de la saison 2 de The Last of Us.

Troy Baker veut voir la mort de ce personnage dans la saison 2

Troy Baker est bien connu des fans de jeux vidéo. Il interprète de nombreux personnages connus : Samuel Drake dans Uncharted 4, Higgs dans Death Stranding et surtout Joël dans The Last of Us. L'acteur apparaît aussi dans la première saison de la série The Last of Us de HBO. Qu'attend-il des prochains épisodes du show ? Troy Baker se confie au média TheGamer. Attention, si vous n'avez pas joué à The Last of Us Part II, il vaut mieux ne pas lire ses déclarations.

Je veux revoir la mort de Joël. Je veux voir les gens s'écharper à ce sujet. Je l'ai fait et pour moi, ça fait partie de l'histoire. C'est la vraie version de l'histoire. Je sais que Craig (ndlr : Craig Mazin, un des showrunners de la série avec Neil Druckmann) croit à ce que nous avons raconté dans les jeux et qu'il va le faire. Nous verrons de quelle façon, mais je pense que si nous avons fait ressentir quelque chose aux gens, nous avons fait notre travail, nous sommes là pour ça.

La série HBO terminée, mais The Last of Us toujours dans l'actu...

Effectivement, ce moment mémorable de The Last of Us Part II risque de bouleverser les suiveurs de la série qui ne connaissent pas du tout le jeu. On imagine que les prestations de Pedro Pascal et de Bella Ramsey sauront rendre ce moment tout aussi (voire plus) poignant. Même si la saison 1 du show HBO est terminée, The Last of Us reste au cœur de l'actualité... mais pas forcément pour de bonnes raisons. The Last of Us Part I vient de sortir sur PC, mais dans un état déplorable. De quoi agacer les joueurs qui attendaient vivement de pouvoir profiter de l'aventure d'Ellie et Joël. Heureusement, Naugthy Dog travaille déjà pour rendre ses lettres de noblesse au jeu sorti le 2 septembre dernier sur PS5.