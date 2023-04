En passant du format de jeu à celui de série, The Last of Us a approfondi ces personnages. Mais une actrice veut aller encore plus loin.

A sa sortie en 2013, The Last of Us a bouleversé les joueurs. Non pas que l'exclusivité PlayStation était révolutionnaire dans son gameplay ou son propos. Mais l'histoire profondément humaine unissant les personnages de Joel et Ellie était parvenue à faire du titre de Naughty Dog un incontournable. La série HBO qui adapte le jeu, diffusée plus tôt cette année, lui est restée très fidèle. Mais quelques prises de risques sont tout de même à noter, notamment avec l'introduction de nouveaux personnages.

Un personnage qui mérite d'être approfondi

En plus de développer le background de certains personnages, Bill en tête, la série The Last of Us en a introduit de nouveaux. Parmi eux, les membres d'un groupe révolutionnaire qui a pris le pouvoir dans la ville de Kansas City. L'action s'y déroule au cours des épisodes 4 et 5, quand Joel et Ellie font la rencontre d'Henry et de son petit-frère, Sam. Ces derniers sont activement recherchés par Kathleen, la leader des révolutionnaires. Celle-ci est interprétée par Melanie Lynksey (Créatures Célestes, Yellowjackets).

Lors d'un entretien accordé à Variety, l'actrice néo-zélandaise est revenue sur son rôle, qu'elle voulait initialement refuser. Elle explique en effet qu'elle n'avait pas joué à The Last of Us, ni à aucun autre jeu, d'ailleurs. C'est donc sous l'impulsion de son mari, qui "se foutait" de son avis, qu'elle a finalement changé d'avis. Et elle a bien fait puisque désormais, elle s'est visiblement attachée au personnage de Kathleen. A tel point, d'ailleurs, qu'elle aimerait voir un spin-off à son sujet afin de mieux comprendre son parcours.

S'ils voulaient revenir en arrière et créer une origin story, je serait partante. L'histoire de comment cette femme est arrivé dans cette position [de leader] serait vraiment intéressante". Melanie Lynksey, via Variety

Kathleen (Melanie Lynskey) et ses hommes, dans l'épisode 4 de The Last of Us

The Last of Us : la saison 2, ce n'est pas pour tout de suite

La série The Last of Us est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Mais au-delà de son succès critique, il s'agit également d'un véritable succès commercial. A chaque épisode, plusieurs millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour qu'une saison 2 soit annoncée. En sachant que les deux jeux de Naughty Dog se déroulent à cinq ans d'intervalle et qu'ils sont respectivement sortis en 2013 et 2020, faudra-t-il attendre des années pour retrouver Ellie et Joel sur le petit écran ?

D'après Bella Ramsey, qui reprendra son rôle de Ellie dans la saison 2 de la série, le tournage devrait débuter en fin d'année. Le temps que celui-ci soit bouclé et que toute la post-production se fasse, elle estime que HBO ne diffusera pas la suite de la série avant fin 2024, voire 2025. Il va falloir prendre son mal en patience, d'autant que comme l'a rappelé Troy Baker (Joel dans les jeux), elle ne va pas être facile à(re)vivre pour les fans.