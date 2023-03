La série The Last of Us a réussi son pari avec des records exceptionnels jusqu'à la fin de la saison 1. Des performances très solides qui lui permettent de dépasser House of the Dragon.

Au fil des semaines, le succès de la série The Last of Us ne s'est jamais démenti. Le grand final a même permis au show HBO d'asseoir sa domination avec des gros chiffres. Une conclusion en beauté pour entamer sereinement la production de la saison 2.

La série The Last of Us plus puissante qu'House of the Dragon

Si les équipes derrière The Last of Us ont dû éprouver un certain pincement au cœur à la suite de l'épisode 9, ils sont certainement aussi très fières du chemin parcouru. Dès le premier épisode, l'adaptation télévisuelle a fait tomber de vieux records impressionnants en devenant le plus gros succès d'HBO après House of the Dragon. Un événement qui n'était pas arrivé depuis 12 ans, et le pilote de Boardwalk Empire.

Un bilan positif ? Oui, même extrêmement positif d'ailleurs. Malgré la concurrence des Oscars 2023, la série The Last of Us a tenu bon et a réuni 8,2 millions de téléspectateurs pour sa conclusion. Dans son ensemble, le show a rameuté en moyenne 30,4 millions par épisode (pour les six premiers), dont près de 40 millions rien que pour celui d'ouverture. C'est plus qu'House of the Dragon et ses 29 millions en moyenne. La saison 1 qui s'est achevée ce lundi, pour les français, est visible en intégralité sur Amazon Prime Video.

Ce que l'on sait sur la saison 2 de TLOU

La réussite de la série TLOU est telle qu'une saison 2 a rapidement été commandée par la chaîne américaine. Des nouveaux épisodes avec le retour de Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie, et l'arrivée du personnage d'Abby. L'un des personnages centraux de The Last of Us 2. Aucune confirmation mais cette dernière pourrait être jouée par l'actrice Shannon Berry (The Wilds).

Comme pour la saison 1, des changements radicaux sont à prévoir. N'attendez donc pas un copié-collé de TLOU Part 2 car ça n'arrivera pas. Peut-être que cette version pourrait approfondir des éléments trop survolés dans le jeu, à l'image des diverses factions par exemple. La série The Last of Us étant encore plus focalisée sur les hommes et les femmes de cet univers, ça ferait sens. Et selon Pedro Pascal, alias Joel Miller, le tournage pourrait commencer assez rapidement, ce qui laisse présager d'une sortie en avance. Nous verrons bien.