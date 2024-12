Netflix prépare les adieux de Stranger Things et Prime Video ceux de sa série phare The Boys. Eh oui, après ses débuts en 2019 sur la plateforme SVOD et quatre saisons, le show de super-héros est en train de tourner sa conclusion. Un épilogue qui devrait débarquer en 2026 et qui s'annonce déjà bien brutal. Karl Urban, alias Billy Butcher, qui est actuellement sur le tournage de la saison 5, a partagé une image. Ça sent la boucherie !

Une nouvelle image pour la saison 5 de The Boys

La saison 5 de The Boys est passée à la vitesse supérieure le 25 novembre 2024 avec le début du tournage. Cela fait donc moins deux semaines que tous les acteurs ont repris le chemin des plateaux pour mettre en boîte les derniers épisodes. Grâce à Karl Urban, qui incarne Billy Butcher, ont a encore une image de la fin. Ça va saigner ! L'acteur apparait en effet avec du sang sur le visage qui provient visiblement de quelqu'un d'autre. Est-ce celui d'un allié ou d'un ennemi ? Tout est envisageable car personne n'est à l'abri de mourir dans la saison 5 de The Boys.

« Il y aura probablement beaucoup de morts... [...] Il n'y a aucune garantie quant à la survie des personnages, car ils ne sont pas obligés de rester pour une autre saison... Nous pouvons avoir des événements réellement choquants et importants n'importe quand » avait déclaré le showrunner Eric Kripke. Le créateur, qui dirige pour la dernière fois le casting de The Boys, avait également avoué ressentir « une forte pression pour bien terminer » la série. L'enjeu est donc clairement important pour éviter de décevoir.

En plus de Karl Urban, et des autres têtes déjà connues, la distribution accueille Mason Dye vu dans Stranger Things pour ce dernier chapitre. « Mason Dye jouera le rôle de Bombsight. Les détails sur son personnage sont gardés secrets, mais il a été mentionné dans la saison 4 de The Boys. Il a joué dans le film de super-héros « The Curse of Fu Manchu » de Vought » a révélé en exclusivité Variety. Rendez-vous en 2026 sur Prime Video pour le grand final !

Source : Instagram Karl Urban.