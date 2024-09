Prime Video a eu le nez fin avec la série The Boys. C'est l'un des shows TV les plus appréciés, et qui a fait le plus parler de lui, depuis un long moment et toutes plateformes SVOD confondues. Même si la saison 4 a eu ses détracteurs, les derniers épisodes ont encore tapé dans le mille pour beaucoup. La suite n'arrivera pas avant 2026 selon l'acteur Karl Urban (Billy Butcher), mais la saison 5 donne encore de ses nouvelles et elles sont excellentes.

La conclusion de The Boys risque de marquer les esprits

Deux ans d'attente pour la saison 5 de The Boys qui sera la conclusion de la série, ça va être long pour les fans. D'un côté, il n'y a pas vraiment le choix puisque le tournage débutera à la mi-2025, et que les équipes ne veulent pas d'un « syndrome Game of Thrones ». « Il y a tellement de fins de séries qui sont nazes... Je ressens une forte pression pour bien la terminer. Si nous réussissons, les gens diront « C'était une série géniale ». Mais si nous nous plantons, alors ils diront "Oh, c'était une bonne série, mais ils ont fini par se planter » a dit le showrunner Eric Kripke à Total Film au sujet du final de The Boys.

Durant cette interview, Eric Kripke a quelque peu teasé ce qui va attendre les téléspectateurs et les anti-héros de The Boys pour la saison 5. « Il y aura probablement beaucoup de morts... [...] Il n'y a aucune garantie quant à la survie des personnages, car ils ne sont pas obligés de rester pour une autre saison... Nous pouvons avoir des événements réellement choquants et importants n'importe quand ». La saison 5 et le final de The Boys pourraient donc perdre un grand nombre de ses personnages dans un véritable bain de sang. En route vers un carnage ? Ca ne devrait clairement pas faire dans la dentelle, c'est sûr !

Source : Total Film.