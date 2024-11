Après maintenant cinq ans de très bons et loyaux services sur Prime Video, l'arc principal de The Boys va en effet tirer sa révérence avec justement une cinquième et dernière saison. Après le « super » cliffhanger de la saison précédente, même les acteurs ne savent absolument pas à quoi s'attendre. Ce qu'ils savent en revanche, c'est que le tournage de ce grand final approche très bientôt, comme l'a déclaré son créateur Eric Kripke à Collider.

La charcuterie de The Boys Saison 5 va très bientôt démarrer son tournage

Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin, et ça s'applique aussi à The Boys, l'adaptation des comics éponymes de Garth Ennis et Darick Robertson sur Prime Video. Véritable carton de la plateforme, malgré une Saison 4 au rythme un peu décousu mais au final impactant, la fine équipe va bel et bien terminer son combat contre la méga corporation Vought et le Protecteur dans une ultime saison.

Alors que la précédente avait démarré sa diffusion sur Prime Video en juin dernier, son créateur Eric Kripke a dévoilé que la saison 5 de The Boys débutera son tournage pas plus tard que fin novembre. « On va lancer le tournage dans une semaine à partir de lundi prochain. Ça arrive donc dans moins de deux semaines », précise-t-il. Il semble d'ailleurs ne pas encore réaliser que la fin est proche pour lui et ses équipes. « J'ai la chance de rester dans le déni parce que je suis trop occupé en ce moment. Mais je pense que, au milieu de la saison, ça va me frapper fort émotionnellement ».

En attendant le début du tournage de la dernière saison de The Boys, Eric Kripke laisse visiblement encore les acteurs dans le flou quant au sort de leurs personnages. « Je ne leur ai encore rien dit. J'ai une idée assez précise de leurs arcs respectifs, mais tout n'est pas encore totalement finalisée. On sait en revanche à quoi ressemblera leur voyage émotionnel ». Si les (més)aventures de Butcher, Hughie, La Crème, Frenchie, Stella et Kimiko approchent de leur terme, Prime Video n'en a pour rappel pas terminé avec The Boys. Son spin-off Gen-V reviendra notamment pour une saison 2, entre autres projets connexes autour de cette licence extrêmement porteuse.

Source : Collider