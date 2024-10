La série The Boys s'est imposée dans le monde de la télévision faisant le bonheur des abonnés Prime Video. Et accessoirement d'Amazon qui peut se vanter d'avoir l'un des meilleurs programmes actuels, toutes plateformes SVOD confondues. Mais vous le savez, la série ne va pas durer éternellement et la fin est même déjà actée. Après la saison 5, les anti-héros ne seront plus et certains d'entre eux mourront peut-être dans les derniers instants.

Stranger Things se mélange à The Boys pour sa saison 5

Les fans de Stranger Things et de The Boys vont devoir s'y faire, mais les deux séries vont prendre fin avec leur saison 5 respective. Après avoir suivi leurs aventures pendant près de dix ans pour l'une, et durant plus de six ans pour l'autre, les abonnés Netflix et Prime Video ne vont pas avoir d'autre choix que d'accepter ces deux conclusions. Pour ce qui est de la saison 5 de The Boys, le showrunner Eric Kripke a annoncé la couleur. « Il y aura probablement beaucoup de morts... [...] Il n'y a aucune garantie quant à la survie des personnages, car ils ne sont pas obligés de rester pour une autre saison... Nous pouvons avoir des événements réellement choquants et importants n'importe quand ».

Pour ce dernier chapitre, The Boys Saison 5 se mélangera à Stranger Things. Selon les informations du très sérieux magazine Variety, Mason Dye, qui joue le joueur de basket Jason Carver dans la série Netflix, a intégré le casting du show Amazon Prime Video. « Mason Dye jouera le rôle de Bombsight. Les détails sur son personnage sont gardés secrets, mais il a été mentionné dans la saison 4 de The Boys. Il a joué dans le film de super-héros « The Curse of Fu Manchu » de Vought ».

Et ce ne serait peut-être pas qu'un petit rôle étant donné que Variety ajoute qu'il pourrait revenir dans la future série préquelle Vought Rising. La saison 5 de The Boys arrivera logiquement en 2026 toujours en exclusivité sur Amazon Prime Video.

Image de Jason Carver (Mason Dye) dans Stranger Things 4. Crédits : IMDb.

Source : Variety.