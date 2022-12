Considéré par beaucoup comme l’un des seuls (si ce n’est LE seul) bons films du DCU, Man of Steel devait avoir le droit à une suite très attendue et cette dernière devait surtout marquer le grand retour de Henry Cavill en Superman. Malheureusement, comme nous vous le rapportions il y a peu, tous les espoirs semblaient s’être brutalement envolés depuis l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête du DCU, bien que l'acteur avait annoncé quitter la série The Witcher pour reprendre la cape du super-héros indestructible.

Pourtant, Cavill aurait dû avoir une place nettement plus importante et un gigantesque film à la Avengers était même prévu. Mais lors d’un récent hommage au super-héros, James Gunn, désormais à la tête du DCU, a pris la parole concernant la suite pour Superman et s'est montré rassurant. Peut-on encore garder espoir ?

Superman, une priorité absolue pour Gunn

C’est le Hollywood Reporter qui nous rapporte une nouvelle fois l’information selon laquelle James Gunn aurait rassuré les fans concernant le traitement du super-héros emblématique de DC. Alors qu'il célébrait l’anniversaire du film Superman de Richard Donner (1978), qui soufflait ce week-end sa 44ème bougie, les fans ont agrippé le réalisateur pour lui poser tout un tas de questions auxquelles l'intéressé a donné quelques réponses.

Après avoir balayé de la main tout espoir de teasing, des fans ont demandé à Gunn s’il prévoyait un retour de Superman sur grand écran, ce à quoi le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 3 a répondu un grand oui.

Oui bien sûr. Superman est une énorme priorité, si ce n'est la plus grande des priorités Via Twitter

Plus que jamais, Superman est au cœur de toutes les attentions chez DC, et c’est tant mieux. Mais alors, qu’en est-il de Man of Steel 2 et de Henry Cavill ? Si James Gunn ne donne ici aucun indice concernant la suite tant attendue, il calme toutefois les ardeurs de certains fans hardcore qui l’ont attaqué en affirmant que celui-ci n’aimait tout simplement pas le Superman de Henry Cavill, ni l’acteur lui-même.

À ces critiques, James Gunn a répondu un simple « Bien sûr : c'est faux ». Il perdra d’ailleurs quelque peu son sang-froid lorsque certains fans deviendront insistants sur le sujet en évoquant des rumeurs et des « on-dit » non vérifiés.

Si le film solo qui devait signer le grand retour de Henry Cavill en Superman est, pour le moment, bien au point mort, rien n’est visiblement définitif. James Gunn n'a rien contre Cavill, il n'affirme pas son retour, mais ne dit pas non pour autant à l'acteur. Les soucis sont ailleurs, et nous aurons des réponses que bien plus tard. De son côté, sur ses réseaux sociaux, Cavill s’est dit très enthousiaste à l’idée de voir débarquer James Gunn chez DC et très excité concernant la suite. Ce qui est sûr en revanche, c’est que l’arrivée de Gunn et Safran à la tête du DCU a fait l’effet du véritable bombe.

C'est quoi la suite pour le DCU ?

La plupart des projets en cours auraient sauté ou sont au moins mis en stand by comme Wonder Woman 3 avec Gal Gadot ou encore Aquaman 2 avec Jason Momoa, qui serait quant à lui casté pour un autre rôle majeur. Sans parler de Batman Beyond, le film qui devait ici marquer le retour de Michael Keaton.

Man of Steel 2 aussi est au point mort pour le moment. Pourtant, toujours d’après Hollywood Reporter, le scénariste Steven Knight (Peaky Blinders) s'était penché sur le projet et aurait écrit une bonne partie du script avant qu'on ne lui demande de lever les mains. Le retour de Cavill était donc assuré avant l'arrivée de Gunn et Safran.

D’ailleurs, toujours d’après le Hollywood Reporter, l’ex patron du DCU Walter Hamada travaillait également sur un projet à long terme pour réintégrer Henry Cavill. De nombreux caméos devaient être mis en place dans les films de l’univers avant qu’un énorme film à la Avengers, inspiré de la mini-série Crisis on Infinite Earth, ne vienne mettre Superman sur le devant de la scène.

Autant de films mis sur le côté pour laisser le temps à James Gunn et Peter Safran de faire le tri. Ces derniers ont désormais la lourde tâche d’écrire la suite de l’univers DC au cinéma pour essayer de rattraper la machine Marvel qui a déjà une avance considérable. L’objectif ici est clair, réinstaller DC pendant des décennies au cinéma, reste maintenant à voir si ce quasi reboot de l’univers arrive à tirer son épingle du jeu. Pour l’heure donc nous ne pouvons que théoriser et prendre les bribes d’informations qui tombent ici et là. James Gunn avait d’ailleurs réagi aux premiers rapports du Hollywood Report en affirmant qu’une partie de ce que les journalistes avaient relevé était vraie, tandis que d'autres affirmations étaient fausses ou n’avaient pas encore été décidées. Le réalisateur avait également appelé les fans à prendre leur mal en patience.