Jamais deux sans trois ! Après Wonder Woman 3 et Superman Man of Steel 2, Aquaman est sur le point de prendre l'eau.

Déjà la fin d'Aquaman pour Jason Momoa ?

Décidemment, The Hollywood Reporter est porteur de mauvaises nouvelles pour les fans DC. Dans un article qui dévoile les plans cachés (plus trop maintenant) de Warner Bros. Pictures, on a appris l'annulation de Wonder Woman 3 et la remise en question de Superman Man of Steel 2. Alors même que les deux projets semblaient être en bonne voie sans aucun nuage à l'horizon. Mais la direction actuelle en a visiblement décidé autrement.

James Gunn et Peter Safran estimeraient également qu'Aquaman n'a plus sa place dans le renouveau du DCU. Ainsi après Aquaman et le royaume perdu, prévu pour le 25 décembre 2023, la franchise pourrait disparaître et Jason Momoa avec. Cependant, l'acteur ne serait pas mis totalement à la porte étant donné qu'il aurait déjà signé un autre film, celui de ses rêves comme il l'avait déclaré :

L'arrivée de Peter Safran et M. Gunn à la barre de DC me rend très heureux… Il y a beaucoup de choses cools qui vont arriver avec eux. D'ailleurs, l'un de mes rêves se réalisera grâce à eux. Alors restez à l'écoute ! C’est vraiment quelque chose que j’ai collectionné toute ma vie. Tous les fans qui me connaissent savent que c’est la bande dessinée que je collectionne le plus. Donc sans vous donner quoi que ce soit, si vous êtes un vrai fan, vous saurez ce que je collectionne le plus, et vous pourrez remonter dans l’histoire pour découvrir ce que je collectionne le plus.

Et quel est ce personnage qui le fait tant vibrer ? Lobo. Un anti-héros DC chasseur de primes attiré par la violence, les drogues, qui ne mâche pas ses mots et ne fait pas dans le politiquement correct.