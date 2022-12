L'arrivée de Liam Hemsworth au casting va-t-elle signer la fin de la série The Witcher ? Netflix s’exprime sur le sujet et y voit au contraire de bonnes choses.

Le départ de Henry Cavill de la série Netflix The Witcher fait encore couler beaucoup d’encre. Si l’acteur qui s’envolera vers d’autres horizons pour le nouveau DCU sera une dernière fois Geralt de Riv le temps de la troisième saison, Liam Hemsworth reprendra le flambeau dès la suivante. Un choix qui est loin de faire l’unanimité, mais Netflix veut se montrer rassurant.

Liam Hemsworth, une bonne chose pour la série The Witcher ?

Liam Hemsworth a beaucoup à prouver. Enfiler le manteau du loup blanc après Henry Cavill n’est pas une mince affaire et l’acteur australien en a conscience. Désireux d’épater les fans, le nouveau Geralt ne ménage pas ses efforts pour s’approprier le rôle comme il faut en amont du tournage de la saison 4 de la série The Witcher de Netflix. L’acteur incarnant Jaskier a récemment confié que le petit frère de Thor ne ménageait pas ses efforts, aussi bien avec ses propres recherches autour du lore de la saga, que de l’entraînement physique. Pour la productrice de l’adaptation, le départ d’Henry Cavill et l’arrivée de Liam Hemsworth seraient une bonne chose.

Je suis tellement excitée pour les spectateurs, je pense que c’est juste un nouveau chapitre nous. Pour moi, ces nouveaux chapitres vont apporter une nouvelle énergie. Les gens vont y trouver des choses qu’ils vont aimer. Donc ouais, à titre personnel, j’ai vraiment hâte. Liam et moi avons déjà parlé un peu. Il jette corps et âme dans la mythologie et le lore de The Witcher avec tellement de force, de grâce et d’aplomb que j’ai vraiment hâte de travailler avec lui. Et de voir le genre d’interprétation qu’il va nous apporter. Lauren Schmidt Hissrich via GamesRadar

Évidemment elle tempère ses propos en rappelant que Henry Cavill va manquer à tout le monde. « C’était le pilier, le point gravitationnel et la force motrice de la série The Witcher depuis quatre ans maintenant », ajoute-t-elle. Les raisons officielles du départ de l’acteur n’ont jamais été évoquées. En revanche, plusieurs sources évoquent qu'il aurait déjà failli quitter la série dès la seconde saison suite à des divergences créatives quant à l’écriture de Geralt.