Avec l'annulation, à minima temporaire, de Wonder Woman 3, quel avenir pour Gal Gadot au sein de la franchise ? Est-elle virée et déjà remplacée par une autre actrice ?

L'arrivée de James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie 3, Horribilis...) et Peter Safran à la tête de DC Studios est un raz-de-marée. En coulisses, le duo est en train de façonner sa vision et a enterré Wonder Woman 3.

La réalisatrice Patty Jenkins prend la porte

Deadline corrobore les informations de The Hollywood Reporter selon lesquelles Warner Bros. Pictures et DC Studios ont annulé Wonder Woman 3 dans sa forme actuelle. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le projet allait droit dans le mur. Selon toute vraisemblance, ce premier jet de WW3 était du même tonneau que Wonder Woman 84 et souffrait d'énormes problèmes. Lesquels ? Des arcs de personnages bancals.

James Gunn a donc transmis des annotations à la réalisatrice Patty Jenkins, qui n'a pas réellement apprécié ces retours. Pour elle, ses arcs de personnages étaient solides et a défendu sa version. Finalement, ce serait donc elle qui aurait pris la porte, après avoir rejeté les modifications. James Gunn et Peter Safran, les méchants de l'histoire ? Non, d'après les sources de Deadline, les co-présidents/PDG de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca et Pamela Adbdy, n'étaient pas convaincus par la proposition de Patty Jenkins, et ce avant que le duo ne débarque.

Gal Gadot jouera t-elle encore Wonder Woman ?

Qu'adviendra t-il de Gal Gadot dans ces conditions ? DC Studios voudrait continuer avec elle. Un souhait partagé par l'actrice israélienne si l'on en croit un tweet qu'elle a posté avant que l'affaire n'éclate :

Il y a quelques années, on m'a annoncé que j'allais jouer Wonder Woman. J'ai été tellement reconnaissante d'avoir pu jouer un personnage aussi incroyable et emblématique, et plus que tout, je suis reconnaissante envers vous, les fans. J'ai hâte de partager le prochain chapitre avec vous.

