Lors du Comic-Con de San Diego, Disney a présenté les films et séries de la phase 5 & 6 de son MCU. Mais la firme a déjà en tête la phase 7 pourrait redistribuer les cartes de l'univers Marvel au cinéma et sur le petit écran.

La firme de Mickey a plein de projets Marvel pour occuper les salles de cinéma et son service de streaming Disney+ pour les trois prochaines années. Black Panther Forever, Captain America 4, Daredevil Born Again ou Avengers 5 & 6 en conclusion de la phase 6, il y a de quoi tenir pour un long moment. Et après ? On pourrait presque tout oublier et tout recommencer !

Vers un reboot du Marvel Cinematic Universe ?

Et oui ! Après la sortie d'Avengers 6 : Secret Wars le 7 novembre 2015, Disney pourrait entamer un reboot de son Marvel Cinematic Universe (MCU) ou plutôt un « soft reboot » si la société suit bien le comics.

Dans le comics « Secret Wars », plusieurs Incursions anéantissent les univers. Le reste des différentes Terres se combinent les unes aux autres pour former Battleword. Une planète divisée en plusieurs territoires avec les aspects des divers univers. Sur Battleword plusieurs versions d’un même personnage coexistent. Finalement, les héros parviennent à restaurer le multivers, mais non sans répercussions durables. Par exemple, les Spider-Men Miles Morales et Peter Parker se partagent désormais le même univers. Il en sera de même pour la Terre-616 du MCU.

peut-on lire chez nos confrères d'Eklecty-City. Cette restauration du multivers pourrait déboucher pour nous à un reboot du MCU.

Tom Cruise en Iron Man ?

Dès lors, Disney pourrait s'amuser à faire revenir ses personnages les plus iconiques comme Iron Man mais pas celui de Robert Downey Jr. Avec Tom Cruise ? Le nom revient sans cesse et Michael Waldron, scénariste de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, a même voulu recruter monsieur Mission Impossible dans la combinaison de Tony Stark.

Mais vu son agenda chargé, Marvel Studios et le producteur Kevin Feige ne l'ont même pas approché pour prendre la température. D'ici la phase 7, il pourrait peut-être se libérer... ou pas ! Après tout, l'acteur avec son film Top Gun Maverick est plus fort que The Avengers, donc à quoi bon aller dans l'écurie des super-héros ? D'autant qu'il est connu pour superviser ses projets, dont les cascades de ces derniers, ce qui ne collerait probablement pas avec la philosophie de Disney.