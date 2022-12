D'après une récente rumeur, Batman Beyond risque de ne pas voir le jour. Mauvaise nouvelle pour les fans de Keaton.

Attention RUMEUR. Malgré la qualité des différents films Batman depuis plus d'une décennie, l'interprétation du Chevalier Noir par Michael Keaton reste clairement dans le cœur des fans. Officiellement, un film Batman Beyond avec le retour de l'acteur n'a jamais été annoncé, mais il est clair depuis longtemps que c'est quelque chose que les fans voulaient et qui était visiblement dans les tuyaux chez Warner.

Batman Beyond, plus de film en route ?

Cependant, depuis que James Gunn et Peter Safran sont co-PDG de DC Studios pour mettre en place le DCU, les choses sont en train de bouger sérieusement en interne. Comme ce fut le cas avec l'annonce de l'annulation de Wonder Woman 3 de Patty Jenkin. Il en est de même pour le potentiel Batman Beyond qui aurait été tout simplement annulé.

Pour info @TheInSneider, le film Batman "solo" de Michael Keaton dont vous parlez et que Christina Hodson écrivait, était en fait le film BATMAN BEYOND.

En effet, selon le journaliste de cinéma Umberto Gonzalez du site d'information The Wrap, le fameux film Batman Beyond est enterré. Il faut dire que malgré le coté excitant d'un tel projet, cela aurait pu mettre à mal la cohérence du DCU que James Gunn et Peter Safran veulent instaurer. Difficile d'imaginer plusieurs versions de Batman en même au cinéma d'autant que si Henry Cavill reprend son rôle de Superman, il faudra justifier l'absence de Ben Affleck.