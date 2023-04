Le nouveau DCU se prépare doucement en coulisses. Ce sont pas moins de 10 films et séries qui sont actuellement en préparation avec un certain Superman Legacy. Les fans de l’univers étendu de Batman et ses amis pourront en attendant se délecter d'œuvres annexes. A commencer par Joker 2, qui sortira au cinéma en 2024 avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga en têtes d’affiche. Cette suite, qui prendra des airs de comédie musicale, continue de se dévoiler aux travers d’images et de vidéos volées nous montrant en avance quelques scènes. Attention, si vous ne souhaitez rien découvrir du film, passez votre chemin, il y a des spoilers.

Une scène majeure de Joker 2 dévoilée

Le tournage de Joker 2 : Folie à Deux se poursuit. Lady Gaga et Joaquin Phoenix continuent de tourner leurs scènes à ciel ouvert à New York. Forcément, les images volées s’accumulent. Sur ces photos et vidéos souvent de mauvaise qualité en raison de la distance qui sépare les photographes des acteurs, nous pouvons découvrir que l’on retrouvera un endroit emblématique du premier film. De nombreux visuels montrent en effet des scènes sur le fameux escalier situé dans le Bronx, celui-là même où l’on a pu voir Arthur Fleck danser frénétiquement en 2019. Un passage érigé au rang de culte pour beaucoup, qui sera repris dans Joker 2 à l’exception que le clown le plus célèbre de Gotham sera rejoint par sa dulcinée : Harley Quinn. La prise promet d’être toute aussi folle et décadente.

Une scène qui sera sous fond de musique, puisqu’on le rappelle, Joker 2 : Folie à Deux comprendra des passages sous forme de comédie musicale. Il n’est donc pas étonnant de retrouver le duo en train de chanter et de danser sur les marches. Harley Quinn arbore un style différent de celui aperçu précédemment. La psychiatre a troqué sa veste rouge flashy pour un blazer noire à doublure rouge couplé à un top au motif arlequin et un maquillage toujours plus prononcé et imparfait. La chorégraphie endiablée devrait néanmoins être de courte durée, les amants étant interrompus par la police qui visiblement les arrêtera. Du moins si tout ceci n'est pas une hallucination d'Harley. Tout est possible.

On pourra avoir le fin mot de l’histoire lors de la sortie de Joker 2 Folie à Deux au cinéma le 2 octobre 2024. Pour l’instant peu de détails sont connus quant au scénario de cette suite si ce n’est qu’Arthur Fleck rencontrera la thérapeute psychotique à l’Asile d'Arkham. Éperdue amoureuse de son patient, elle l’aidera à s'échapper. Vous pouvez découvrir davantage d’images empreintes de folie dans la galerie ci-dessous.