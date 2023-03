Les Gardiens de la Galaxie 3 débarque le 3 mai 2023 au cinéma et selon Dave Bautista (Drax), ce sera une fin en apothéose. Car oui, après cet ultime épisode la trilogie, on ne reverra pas la bande actuelle. Une page se tourne pour les acteurs mais également le metteur en scène qui veut tout donner pour conclure en beauté.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sera très généreux

Si la franchise Marvel est réputée pour sa légèreté et l'alchimie entre les différents membres de l'escouade, Les Gardiens de la Galaxie 3 sera plus dramatique et émouvant. Après tout, il s'agit de dire adieux à ses personnages incontournables du MCU. Et le ton sera d'autant plus solennel que l'un des héros le plus attachant, Rocket Raccoon, le raton laveur génétiquement modifié, sera en grand danger.

Un spectacle qui durera environ 2h30. Une durée qui fera des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 le film le plus long de la trilogie. Mais le réalisateur James Gunn est formel, chaque seconde sera utilisée à bon escient et il est d'ailleurs très enthousiaste. Y compris sur la durée des Gardiens de la Galaxie 3 qu'il a défendu suite à un commentaire.

Oui, ce sera à peu près cette durée là (ndlr : 2h30), mais si ce n'est pas encore définitif. Et je le promets, aucune seconde n'est de trop. Il n'y a aucun remplissage. C'est une durée nécessaire pour approfondir chaque arc des personnages principaux des Gardiens, non seulement dans ce film, mais également au niveau de la trilogie ainsi que par rapport à l'univers étendu. ... Je n'ai pas l'impression de m'excuser mais je suis enthousiaste à propos Gardiens de la Galaxie 3 et de sa durée. Via Twitter.

Un synopsis sous haute tension

On l'a vu dans les différents trailers, Les Gardiens de la Galaxie 3 devrait être fort en émotions, surtout vu l'enjeu. Alors que Star-Lord et ses alliés vivent une vie rangée sur Knowhere, ils vont devoir reprendre du service pour secourir l'un des membres majeurs de cette équipe pas comme les autres. L'occasion pour James Gunn de fouiller le passé de Rocket et peut-être même d'autres protagonistes, qui sait.

Notre bande de marginaux bien-aimée entame une nouvelle vie sur Knowhere, mais il ne faut pas longtemps avant que leur quotidien soit bouleversé par les échos du passé tumultueux de Rocket. Peter Quill, encore ébranlé par la perte de Gamora, doit rassembler son équipe autour de lui pour une mission dangereuse ayant pour objectif de sauver la vie de Rocket - une mission qui, si elle échoue, pourrait très probablement amener à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Via Gamesradar.

Ce dernier volet sera également important pour Dave Bautista qui fait ses adieux au MCU de Marvel Studios. L'ex-catcheur n'a que faire d'être dans des blockbusters ultra populaires, ce qui compte pour lui maintenant, c'est d'élargir sa palette d'acteur et d'être reconnu comme tel.

Dave Bautista inquiet et inquiétant dans Knock at the Cabin (crédits : CinéSéries).

Et Batista peut être rassuré, c'est déjà en train de se produire. Les critiques ont en effet salué sa prestation dans Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Un quasi huit clos qui repose essentiellement sur les interprètes du long-métrage, dont Bautista qui réussit sa performance. Dedans, on retrouve aussi Rupert Grint, alias Ron Weasley dans la saga Harry Potter.