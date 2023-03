Selon plusieurs rumeurs, le départ d’Henry Cavill de la série The Witcher aurait été motivé par des tensions avec la création de l’adaptation. En regardant en arrière, on s’aperçoit que ça avait mal démarré entre eux.

Avec le départ d’Henry Cavill, l’avenir de la série The Witcher est incertain. Netflix compte bien continuer à capitaliser sur son adaptation à succès en misant sur Liam Hemsworth en tant que remplaçant prêt à enfiler le manteau de Geralt de Riv. L’acteur est très investi dans son rôle et selon ses futurs camarades, il ne ménage pas ses efforts pour surprendre ses détracteurs. Son prédécesseur connaissait lui-même tous les livres d’Andrzej Sapkowski sur le bout des doigts et avait saigné les jeux vidéo.

Henry Caville « pénible » selon la créatrice de la série The Witcher

L’acteur s’est alors donné corps et âme pour le rôle de Geralt de Riv, se faisant le gardien du lore et de l'œuvre originale sur le tournage. Cet enthousiasme particulièrement prononcé n’était cependant pas au goût de tout le monde.D’après la créatrice de la série The Witcher, le comportement d’Henry Cavill était déjà excessif avant même qu’il n’ait obtenu le rôle.

Dans une interview pour Vulture datant de 2019 a récemment refait surface pour revenir alimenter les rumeurs autour de tensions entre la showrunneuse et l’acteur en coulisses. Selon elle, l’interprète déchu de Geralt de Riv aurait harcelé ses agents et elle-même dans l’espoir d’obtenir le rôle dès qu’il a eu vent qu’une série The Witcher était dans les cartons. « Il était vraiment pénible », explique-t-elle. « Je vais vous rencontrer. La série n'a même pas encore été commandée il n'y a rien. Merci. Maintenant, je dois aller écrire la série », lui avait-elle alors répondu. Un comportement que Henry Cavill avait lui-même assumé à l’époque en confirmant qu’il avait poussé ses agents pour décrocher le rôle.

Selon des rumeurs persistantes, l’ambiance n’était pas au beau fixe entre Henry Cavill et la créatrice de la série The Witcher. L’acteur serait devenu une sortie de référent sur le tournage, et aurait régulièrement demandé des changements de scripts sur des incohérences ou de trop grosses infidélités à l'œuvre originale. L’interprète original de Geralt aurait souvent dévié du script en improvisant régulièrement au grand dam de la production. Ce serait d’ailleurs ces divergences d’opinion qui auraient été à l’origine des conflits ayant mené à son départ de la série.