Marvel a ouvert le bal des gros blockbusters avec Thunderbolts, mais ce n'est que le début et d'autres pointures sont attendues d'ici l'été 2025. Et ça commence dès la semaine prochaine avec le retour sur grand écran de l'agent Ethan Hunt dans Mission Impossible 8. Le dernier chapitre de la saga qui, d'après les premiers avis, tient sa promesse d'offrir un spectacle marquant. En juin et en juillet, on aura également Ballerina, Jurassic World 4 Renaissance, Les 4 Fantastiques et le prochain long-métrage Superman qui inaugurera le nouveau DCU de James Gunn.

Un deuxième trailer pour Superman de James Gunn

Si Marvel a la pression pour renouer définitivement avec le succès au cinéma, et accessoirement sur le petit écran, Warner est soumis à une pression encore plus grande. Après l'échec monumental du premier DCU, la société de production se doit de réussir son pari. Et la tâche de sauver l'univers cinématographique DC Comics a été confiée à l'un des super-héros les plus emblématiques : Superman.

Un long-métrage qui sera réalisé par James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie, Horribilis...) et qu'on nous vend comme un « film spectaculaire, drôle et touchant » qui « dresse le portrait d’un Superman animé par la compassion et guidé par une foi inébranlable en la bonté humaine ». Les premiers avis n'ont pas été confirmés, mais d'après des leaks, ce nouveau film Superman diviserait. Tout le monde pourra de toute façon juger sur pièces très bientôt puisque la sortie est prévue pour le 9 juillet 2025 en France.

Pour patienter jusque-là, James Gunn a un petit cadeau avec un trailer inédit qui envoie du lourd. Comme aperçu dans le teaser, on y voit Superman en train de sauver une jeune fille avec un ralenti à rendre jaloux Zack Snyder, Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan) ou encore notre homme volant aux prises avec Le Marteau de Boravie. Un ennemi massif qui en impose avec son armure dorée et noire qui semble impénétrable, qui peut voler et réaliser une attaque laser comme Superman. Évidemment, Krypto, le chien surpuissant de Clark Kent est aussi de la partie pour cette nouvelle bande-annonce.

Source : Warner.