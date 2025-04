Comment faire oublier l'échec Captain America 4 Brave New World et rassurer avant la sortie des 4 Fantastiques : Premier Pas ? Marvel a peut-être trouvé la solution avec son nouveau film qui sort ce 30 avril 2025 en France.

Après avoir renoué avec le succès grâce à Deadpool & Wolverine, qui a généré plus d'1,3 milliard de dollars pour un budget d'environ 200 millions de dollars, Marvel Studios et Disney ont à nouveau accusé le coup avec Captain America Brave New World. La présence d'Harrison Ford en Thaddeus Ross, qui se transforme en Hulk Rouge, n'aura pas suffi à sauver le film du naufrage critique et commercial. Un dénouement peu surprenant finalement au regard des bruits de couloir négatifs ou encore des nombreux reshoots.

Le nouveau film Marvel démarre bien mieux que le précédent

Alors que Marvel a sabré le champagne avec les recettes de Deadpool & Wolverine, Captain America 4 Brave New World est venu gâché la fête en rapportant seulement 414 millions de dollars au box-office international. Le budget étant estimé environ à 180 millions sans les à-côté, un chiffre qui ne prendrait cependant pas en compte les modifications et retards. Mais avec Thunderbolts, qui sort dès ce matin dans les salles françaises, Marvel va peut-être reprendre des couleurs. Au moins sur le plan des critiques puisque ce nouveau film cartonne déjà, loin du bide de Captain America Brave New World avec son score presse de 48% sur Rotten Tomatoes.

Thunderbolts a en effet commencé sa carrière avec un énorme score de 95%, mais a depuis chuté à 88%, ce qui reste encore élevé et même très élevé surtout en comparaison de Captain America 4. C'est 10% de plus que Deadpool & Wolverine également, mais en sachant qu'il n'y a pour l'instant que 113 critiques professionnelles. « Il ne fait pas toujours mouche, mais il ose être différent, du titre à l'équipe. Il est frais et réfléchi, comme les récents efforts de Marvel n'ont pas toujours réussi à le faire » estime Empire Magazine à propos de Marvel Thunderbolts. Des premiers avis hyper positifs qui sauve déjà le MCU et évite au film un bide critique.

Ce qui ressort le plus, c'est le fait d'avoir un film Marvel avec une identité forte, de l'émotion, et un long-métrage qui peut notamment compter sur Florence Pugh pour briller. Bien qu'imparfait, c'est l'un des meilleurs films depuis longtemps visiblement (hors Deadpool 3). De bon augure pour Les 4 Fantastiques : Premiers pas et Avengers Doomsday ?

