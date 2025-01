Depuis son annonce, tous les regards sont rivés sur lui. Le prochain film Superman a une très grosse pression sur les épaules. Il doit à lui seul relancer la machine DC au cinéma pour poser les bases d’un nouvel univers connecté. Pour le moment, il n’y a que Créature Commandos, déjà dispo, qui est totalement canonique à ce nouveau DCU chapeauté par James Gunn. Et c’est sans compter que David Corenswet va devoir faire oublier Henry Cavill. Un nouveau trailer vient de sortir avec une bonne dose d'images inédites.

Un nouveau trailer pour Superman, ça donne toujours autant envie

Et si ce nouveau film Superman a un très lourd poids sur les épaules, il en est de même pour son acteur principal, David Corenswet, qui va devoir passer derrière Henry Cavill, très largement mis sur un piédestal par les fans. Gunn a en tout cas mis le paquet pour son nouveau film avec un casting de qualité avec Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicolas Hoult ( Lex Luthor), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillon (Guy Gardner, Green Lantern), Anthony Carrigan (Metamorpho) ou encore Edi Gathegi ( Mister Terrific). Du très beau monde pour entourer David Corenswet en Superman dans ce qui s’annonce comme un film particulièrement épique.

Déjà avec le premier trailer, on avait l’eau à la bouche. Cette nouvelle vidéo nous dévoile plusieurs images inédites supplémentaires, notamment un plan de Superman en train de voler à pleine vitesse avec un rendu plutôt prometteur. On ne sait pas encore de quoi parlera exactement le film, mais on sait toutefois qu’il s'appuie sur de nombreux comics pour être le plus fidèle possible, notamment Superman Allstar. Les fans ont d’ailleurs déjà remarqué que certains plans sont identiques aux cases des comics, comme lorsque Superman est agenouillé au-dessus de la dépouille d’un robot.

Très clairement, ce Superman a de quoi piquer la curiosité des fans et évidemment, des curieux qui avaient lâché l'affaire après l’échec du DCU par Snyder et consorts. Rendez-vous le 9 juillet prochain dans nos salles obscures pour le verdict.