John Wick 5 devrait bien sortir sauf si l'une des multiples versions explorées par le réalisateur Chad Stahelski ne trouve pas grâce aux yeux du cinéaste ou de la société de production. En attendant de peut-être revoir le Baba Yaga incarné par Keanu Reeves, les fans de cet univers vont pouvoir découvrir son pendant féminin dans le prochain film de la saga, Ballerina, qui se montre encore avec un nouveau trailer qui envoie du lourd. Si vous aimez l'action, vous allez être servis !

Ballerina, le nouveau spin-off de John Wick, se paye encore un trailer

Même si l'idée de John Wick 5 fait son chemin, à l'heure actuelle, le projet est loin d'être finalisé et la sortie n'aura peut-être pas lieu avant plusieurs années. En revanche, cet univers sera bien de retour au cinéma avec le spin-off Ballerina à partir du 4 juin 2025. « Se déroulant pendant John Wick : Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macarro (Ana de Armas) la nouvelle tueuse de l’organisation Ruska Roma ». Dans ce nouveau long-métrage, Keanu Reeves se voit donc piquer la vedette par Ana de Armas qui a pu déjà démontrer ses talents à taper des gens dans le James Bond Mourir peut attendre (No Time to Die).

Les nouvelles images mises en scène dans cette bande-annonce du prochain film estampillé John Wick montrent de nombreuses séquences où l'ancienne danseuse devenue assassin fracasse ses adversaires au corps-à-corps, avec des armes ou, plus étonnant, avec un lance-flammes. Oui, visiblement, ça ne va pas faire dans la dentelle mais c'est ce que les spectateurs attendent en allant voir un projet John Wick, à savoir de grosses scènes d'action chorégraphiées qui envoient.

En plus d'Ana de Armas, de Ian McShane (Winston Scott), Lance Riddick (Charon), Anjelica Huston et Gabriel Byrne, la bande-annonce de ce spin-off John Wick fait une place au personnage de Norman Reedus, que l'on retrouvera dans Death Stranding 2 une vingtaine de jours après la sortie du film, tandis que le légendaire Keanu Reeves passe également une tête. Une apparition qui tease un affrontement au sommet, à moins que ce ne soit qu'un méchant subterfuge pour faire déplacer les gens dans les salles obscures.

Source : YouTube Lionsgate Movies.