Le réalisateur Gareth Edwards (Star Wars Rogue One) a fait la promotion de son Jurassic World 4 Rebirth lors du Super Bowl 2025 avec un nouvel aperçu toujours aussi explosif.

Jurassic World 4 Rebirth arrivera finalement le 4 juillet 2025 dans les salles obscures, en France comme aux États-Unis. Oui, une fois n'est pas coutume, ce sera une sortie mondiale qui n'aura pas lieu un mercredi chez nous, mais un vendredi. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Le tournage de ce prochain film est déjà bouclé depuis plusieurs mois, et Universal Pictures a même pu mettre en ligne une bande-annonce qui a fait parler. Entre respect de l'héritage et volonté de faire évoluer la franchise, le long-métrage réserve déjà des surprises.

Jurassic World 4 Renaissance enflamme le Super Bowl 2025

Hier soir, dans la nuit de dimanche à lundi, vous avez peut-être suivi la grande finale du Super Bowl 2025 en direct, qui a encore rassemblé des millions de personnes devant leur écran. Bien qu'il s'agisse avant tout d'une rencontre entre deux équipes de football américain, c'est aussi une énorme vitrine où les sociétés se battent et dépensent de grosses sommes pour avoir leur place. Malgré le premier trailer très récent de Jurassic World 4 Rebirth, Universal Pictures n'a pas résisté à la tentation de diffuser un nouvel aperçu « The Big Game Spot ».

Une bande annonce de moins d'une minute qui compile certains gros morceaux de la précédente vidéo de Jurassic World 4 Renaissance, comme ce face à face avec un dinosaure mutant. En effet, si le T-Rex mythique sera à l'affiche de ce nouveau film, Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla...) a préparé avec ses équipes une race inédite qui est un mélange entre un Rancor de Star Wars, un Xenomorphe (Alien) et le T-Rex de Jurassic Park.

Jurassic World 4 Rebirth s'annonce assez énorme, et même si l'incrustation des CGI laisse encore à désirer pour le moment, on est curieux de voir ce que peut faire Gareth Edwards, car les grosses bêtes, ça le connait. Pour rappel, l'histoire de cet opus suit Zora Bennett (Scarlett Johansson), une spécialiste des opérations secrètes, qui va devoir sécuriser l'ADN de trois dinosaures avec son équipe sur l'île qui abrite le laboratoire du tout premier Jurassic Park de Steven Spielberg.

