Le prochain Superman réalisé par James Gunn refait parler de lui, et les premières projections laissent entrevoir une certaine division chez les spectateurs. À quoi faut-il s’attendre ?

Le retour de Superman sur grand écran, version James Gunn, ne fait pas encore l’unanimité. Alors que le film ne sortira en salles que le 11 juillet 2025, ses projections test ont déjà eu lieu, et les premiers retours des spectateurs laissent entrevoir un accueil pour le moins divisé. Cela fait suite à des leaks plus tôt au mois de février.

Un film Superman qui ne met pas tout le monde d’accord ?

Si certains spectateurs ont parlé d’un film « réussi » ou « fidèle à l’esprit Superman », d’autres évoquent un résultat plus tiède... Voire décevant. Sur les réseaux sociaux et auprès de certains insiders bien connus, les mots qui reviennent sont « mitigés », « inégal », ou encore « surprenant… mais pas forcément dans le bon sens ».

Cette polarisation des avis n’est pas totalement inattendue. Superman est un personnage mythique, avec une fanbase très attachée à certaines valeurs et à une esthétique bien précise. Dès qu’une nouvelle version s’éloigne un peu trop des standards établi, ou tente au contraire de trop les copier, les débats s’enflamment. Evidemment reste à voir si la version finale sera encore différente.

Un caméo surprise qui divise lui aussi

L’un des moments les plus commentés des projections est sans aucun doute un caméo surprise, qui aurait pris tout le monde de court. D’après plusieurs sources, ce serait Jor-El, le père de Superman, qui ferait une apparition remarquée. Rien d’anormal sur le papier, mais c’est surtout l’acteur choisi pour l’incarner qui aurait fait réagir. Certains y voient un coup de génie, un hommage intelligent aux précédentes versions du mythe. D’autres y voient une tentative un peu forcée de créer le buzz. Là encore, le public semble coupé en deux.

Ce Superman version 2025 est censé lancer officiellement le nouveau DCU, dont voici la liste des films et séries confirmés. Autant dire que la pression est immense. James Gunn, connu pour son ton singulier et ses choix audacieux (comme dans Les Gardiens de la Galaxie ou Peacemaker), joue gros. Il doit trouver le bon équilibre entre modernité et respect de l’héritage DC. Le tout, en posant les bases d’un univers cohérent sur le long terme.

Les projections test sont justement faites pour ajuster le tir avant la sortie en salles. Il n’est donc pas impossible que certains éléments soient modifiés ou affinés d’ici l’été. Mais le fait que les avis soient déjà aussi contrastés montre bien à quel point le public est attentif et exigeant. Surtout quand il s’agit de Superman.

