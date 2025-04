C'est acté ! L'ultime saison 5 de Stranger Things va bientôt faire parler d'elle lors d'un événement Netflix incontournable pour certains des plus gros films et séries à venir sur la plateforme SVOD.

Netflix aurait pu maintenir le suspens pendant encore environ un mois, mais le service de streaming vidéo a levé le voile sur la date de sortie de Mercredi Saison 2. On a eu un trailer plus sombre avec des clins d'oeil aux films de Barry Sonnenfeld et de l'action. Le rendez-vous est pris pour le 6 août 2025 pour la partie 1. Ensuite, ce sera au tour de la partie 2 dès le 3 septembre 2025. Des révélations sur la saison 5 de Stranger Things seront également faites avant l'été.

Stranger Things Saison 5 présent au Netflix Tudum 2025

Selon une rumeur, la sortie de Stranger Things Saison 5 serait fixée entre octobre et novembre 2025, et comme pour la saison 2 de Mercredi, il serait question de diviser la diffusion de ces 8 épisodes en deux fois. La fin approche et un premier rendez-vous est déjà pris. En effet, comme depuis cinq ans, Netflix tiendra l'édition 2025 de son événement Tudum pour dévoiler des informations et vidéos sur les prochaines productions maison de la plateforme de streaming vidéo.

« Vous pourrez compter sur la présence de stars des films et séries reconduits et à venir, comme Emily in Paris, Frankenstein, Happy Gilmore 2, Love Is Blind, One Piece, Outer Banks, The Rip, Squid Game, Stranger Things, America's Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys, Demain est un autre jour, Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés, Mercredi, WWE… et bien plus encore ! » annonce Netflix.

« Ce programme incontournable promet les plus grandes stars de Netflix, des performances à ne pas manquer, des révélations à couper le souffle et des moments inoubliables » promet la firme au N rouge pour cet événement Netflix Tudum 2025. Du très lourd arrive donc y compris pour la conclusion de Stranger Things et il y a une excellente nouvelle. Si vous êtes courageux, ce rendez-vous en direct sera retransmis dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025 à partir de 2h00 (heure française) sur Netflix. Il n'y a plus qu'à espérer que les créateurs de Stranger Things ne se contenteront pas simplement d'images fixes inédites.

Source : Netflix.