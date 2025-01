La conclusion de Stranger Things est dans la boîte depuis quelques semaines, ce qui veut dire qu'elle sera bel et bien diffusée cette année sur Netflix. Le synopsis officiel est inconnu à l'heure de publier cet article, mais on sait que l'histoire se déroulera en 1987. Un saut dans le temps d'environ 18 mois qui devrait permettre de mieux faire passer le fait que les actrices et acteurs ont grandi dans la vraie vie. Selon David Harbour, qui incarne Jim Hopper, le final sera clairement épique et poignant. Mais la saison 5 risque aussi de déjà diviser sur un point et c'est la faute de Netflix.

Netflix voudrait faire durer le plaisir pour Stranger Things Saison 5

« Je peux être très critique à l'égard de la série, mais c'est le meilleur épisode qu'ils aient jamais fait. Lorsque nous avons lu la fin de l'épisode, à peu près la moitié des gens se sont mis à pleurer. Puis, durant les vingt dernières minutes, les gens ne pouvaient plus s'arrêter de pleurer par vagues, notamment Noah Schnapp qui était mon préféré » a déclaré David Harbour à propos de la saison 5 de Stranger Things.

Avec de telles paroles et les premières images officielles partagées par la production, les fans ont déjà hâte de retrouver la bande d'Hawkins pour la dernière fois. Mais un détail reste encore inconnu malgré la fin du tournage, à quand la sortie sur Netflix ? Une ligne de code du site de la plateforme a affiché la date du 27 novembre 2025, avant que celle-ci ne disparaisse. C'est cette étrange découverte qui a poussé le site What's On Netflix à enquêter sur le sujet. Et la firme au N rouge pourrait avoir fait un choix qui risque de diviser pour la saison finale. À l'image de la saison 4, la diffusion pourrait se faire en deux temps, mais l'espace entre les deux parties serait réduit contrairement à Stranger Things 4.

« Depuis [la rumeur d'une diffusion le 27 novembre 2025], nous avons demandé des informations sur la sortie de Stranger Things, et elles semblent assez précises. On nous a dit qu'il y avait des plans pour une sortie scindée en deux parties, nous ne connaissons pas le nombre d'épisodes de chaque partie, en octobre et novembre 2025. Malheureusement, on ne nous a pas donné de dates exactes et, bien sûr, il faut se méfier jusqu'à ce que nous ayons une annonce officielle ». Une telle pratique a déjà été employée pour Stranger Things comme dit plus haut, mais aussi pour d'autres séries Netflix, et ça serait donc très plausible. Cela permet de faire monter l'attente, mais surtout de retenir les abonnés qui résilieront pas entre temps.

Source : What's on Netflix.