Après le gros succès de sa première saison, la série One Piece de Netflix entend bien confirmer l'essai avec une saison 2 qui ne dispose toutefois pas encore de date de sortie précise, bien que son tournage soit désormais terminé. Il semblerait pour l'instant qu'elle se fasse remarquer par son absence pour cette année. En attendant de plus amples informations à son sujet, une autre annonce bien moins réjouissante a été faite autour d'une des personnes à la tête du projet. Pour l'heure, il y aurait cependant plus de peur que de mal pour la suite des aventures de Luffy et ses amis en live-action.

Un des capitaines de One Piece Netflix quitte le navire... pour l'instant

La sortie à venir de la saison 2 de One Piece sur Netflix se fera sans un de ses plus importants membres d'équipage. Via son compte Instagram personnel, Matt Owens, co-showrunner des deux premières saison de l'adaptation du manga culte d'Eiichiro Oda, annonçait vouloir prendre un peu le large, du moins dans l'immédiat.

« Les six dernières années à travailler sur la série live-action One Piece ont changé ma vie. C'était un rêve devenu realité. Mais c'était aussi BEAUCOUP à gérer. Je quitte donc le Going Merry pour faire une pause et me concentrer sur moi-même et ma santé mentale. Merci beaucoup à Oda, Tomorrow Studios, Netflix et tout l'équipage pour votre confiance. Pour l'instant, je vais souffler un peu, faire de la thérapie, monter mon rang en partie classée sur Marvel Rivals et revenir en pleine forme pour les prochaines aventures ». Matt Owens sur Instagram

Pour rappel, Matt Owens est l'une des figures fortes à qui on doit le succès de la première saison de One Piece chez Netflix. Il a également travaillé sur la saison 2 à venir, avant de décider de faire une pause pour son propre bien. Ce n'est donc a priori pas un aurevoir définitif. Reste cependant à voir si le Going Merry et son équipage devront composer sans lui pour une troisième saison, voire plus. Quoi qu'il en soit, il faudra a priori s'armer d'un peu de patience pour revoir Luffy et toute la compagnie dans leur quête du One Piece, Netflix n'ayant pas encore fixé de date précise pour la sortie du port d'une saison 2 surveillée de très près.

© Matt Owens sur Instagram

Source : Matt Owens sur Instagram