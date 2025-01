À l'occasion du #NextOnNetflix, la firme au N rouge a confirmé la date de sortie officielle de Squid Game Saison 3 avec des premières images exclusives. Et ça arrive bien plus vite que prévu.

À quelques heures d'aller en week-end, Netflix bombarde ses abonnés avec des annonces sur les plus grosses nouveautés de 2025. Dans une vidéo « Vous n'êtes pas prêts / Bientôt en 2025 », la plateforme SVOD a mis l'accent sur trois séries ultra attendues : Stranger Things Saison 5, Mercredi Saison 2 et Squid Game Saison 3. Car oui, même si la saison 2 de cette série à succès, qui reprend le concept de Battle Royale, est encore tout récente, les prochains épisodes sont déjà prêts à être diffusés.

La série Squid Game est revenu dans les sorties de décembre 2024 sur Netflix et a encore brisé des records avec un démarrage phénoménal. Au moment de publier cet article, la saison 2 cumule 173 700 000 vues contre 265 200 000 pour la saison 1. Avec de tels scores, le réalisateur Hwang Dong-hyeok truste les deux premières places du top 10 des séries non anglophones les plus regardées. Même si cette suite a pu diviser, les téléspectateurs ont été plus qu'au rendez-vous et se sont rués sur ces nouveaux épisodes.

En début de mois, la date de sortie de Squid Game Saison 3 a leaké... par le biais du site officiel Netflix. Mais était-ce bien vrai ? Eh bien oui. La plateforme de streaming vidéo a fait une boulette qui se confirme aujourd'hui. À l'occasion du #NextOnNetflix, la firme au N rouge a officialisé une diffusion le grand final tant attendu à partir du 27 juin 2025. En plus d'avoir enfin une date officielle, la société a également partagé une série de nouvelles images pour Squid Game Saison 3, et un poster. « L'affrontement féroce entre les deux mondes [celui de Gi-Hun et de Front Man] continuera dans le final de la série avec la saison 3 » avait déclaré le cinéaste en charge d'un des plus gros cartons Netflix.













Source : Netflix France.