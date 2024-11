Netflix ne compte plus ses succès et certains reviendront d’ailleurs prochainement comme Mercredi ou encore Squid Game. D'autres sont par contre déjà terminés à l’instar d’Elite ou Sweet Home, mais sont vite remplacés par des nouveautés en règle générale, même si ces derniers temps, on note un petit ralentissement de ce côté-là. Cette semaine, l’une des séries les plus appréciées de la plateforme a annoncé qu’elle s'arrêtera bientôt, alors que le final de sa dernière saison en date est justement mis en ligne en novembre 2024.

Dernière partie de la saison 4 pour cette série Netflix très appréciée

Mélange pourtant improbable entre les Frères Scott et Indiana Jones, Outer Banks a rencontré un succès quasi immédiat sur Netflix. Des ados qui passent le plus clair de leur temps en maillot de bain se lancent dans une gigantesque chasse aux trésor sur fond de quelques drames bien teenage.

Rien de nouveau sous le soleil, mais la recette fonctionne. Un succès que l'on doit notamment aux belles bouilles du casting principal. Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow ou encore Carlacia Grant se donne la réplique et ont une bonne alchimie. Actuellement, la série en est à sa quatrième saison. Elle va d’ailleurs diffuser la seconde moitié de cette dernière dès ce mois-ci. La Partie 2 d’Outer Banks est disponible depuis ce 7 novembre 2024 et viendra conclure l’arc actuel… ou presque puisqu’une ultime saison est prévue.

Une saison 5 pour Outer Banks

Netflix nous l’a annoncé il y a quelques jours, Outer Banks va avoir le droit à une cinquième et dernière saison. D'ailleurs, elle devrait arriver plus vite que la quatrième pour le coup. On ne sait pas de quoi il sera question puisqu’on n’a pas encore jeté un œil aux derniers épisodes de la saison 4, mais on se doute que cette dernière se terminera de manière suffisamment ouverte pour nous donner envie de voir la suite. La saison 5 d’Outer Banks n’a pas encore de date ni de fenêtre de sortie, mais elle arriverait plus vite qu’attendu et est déjà vendu comme étant la « meilleure », bien entendu. Toutes les bonnes choses ont une fin, même pour les Pogues.