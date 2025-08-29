Les étoiles de Star Wars sont loin de s'éteindre et une du cinéma se montre enfin en scène pour le prochain opus cinématographique de cette saga culte.

Nous n'avons jamais eu autant de Star Wars à l'écran que ces dernières années. Les projets émergent de toutes parts, continuant la conquête du grand et du petit écran. Chaque sortie est alors un événement et on peut déjà dire que le prochain film va attirer tous les regards. Une première image vient d'être officiellement présentée, accompagnée d'une grande nouvelle pour les fans.

Le prochain film Star Wars intrigue de plus en plus

C'est maintenant officiel : la production de Star Wars Starfighter, le tout nouveau film de la saga, commence ! Ce projet, bien à part des trilogies principales, devrait particulièrement intéresser les fans. Lucasfilm déclare dans un communiqué qu'il proposera « une histoire inédite qui se déroule à une époque jamais explorée » jusqu'à présent dans la franchise.

Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Free Guy), réalisateur de ce Star Wars Starfighter, va donne relever un défi de taille ! Car, ce n'est pas rien de raconter une histoire totalement originale au sein d'une galaxie cinématographique aussi fournie et dense. Mais, cela pourrait apporter un vent de fraîcheur que beaucoup attendent sur grand écran.

Cerise sur le gâteau : le réalisateur aura tout le loisir de mettre en scène une véritable étoile du cinéma américain. En effet, la tête d'affiche de Star Wars Starfighter n'est autre que Ryan Gosling ! L'acteur révélé par le Mickey Mouse Club quand il était enfant retourne en quelque sorte à la maison dans cette nouvelle superproduction de Disney, après avoir cartonné dans plusieurs films oscarisés, comme La La Land, First Man ou encore Barbie.

Cela faisait longtemps qu'un acteur d'une telle envergure n'avait pas tenu un rôle-clé dans un film Star Wars. Après Samuel L. Jackson, Liam Neeson ou encore Mads Mikkelsen, Ryan Gosling prendra donc le relai comme le montre la première image officielle. D'ailleurs, un autre nom bien connu sera à l'affiche, celui d'Amy Adams (Man of Steel, Premier Contact).

Mais, ils ne seront évidemment pas seuls à l'écran. Pour marquer le début du tournage de Starfighter, les équipes de production ont levé le voile sur le casting de Star Wars Starfighter. En plus de Gosling et Adams, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman et Daniel Ings vous donnent tous rendez-vous dans les salles obscures le 26 mai 2027.

Ryan Gosling et Flynn Gray. © Ed Miller.