Durant toute la fin de la semaine, l'événement Star Wars Celebration qui se déroule actuellement à Tokyo au Japon sera l'occasion d'une quantité astronomiques d'annonces autour de l'univers de George Lucas. On y a d'ailleurs déjà vu les premières images officielles du film The Mandalorian & Grogu à venir en mai 2026. Un autre film de la licence en a également profité pour se faire connaître, et confirmer la présence d'un acteur de marque en tête d'affiche.

Un nouveau film Star Wars brille grâce à une énorme étoile

En janvier dernier, nous vous rapportions que Shawn Levy, réalisateur de Deadpool & Wolverine, allait peut-être ensuite tourner son regard vers Star Wars pour son prochain film. Pour cela, il voulait toutefois absolument compter Ryan Gosling dans le rôle principal. Lors de l'événement Celebration dédié à la franchise intergalactique, nous avons donc reçu confirmation que tel est finalement bien le cas.

Ryan Gosling (Drive, Blade Runner 2049, Barbie), sera donc bien la tête d'affiche du prochain film Star Wars à entrer en pleine production. Celui-ci porte plus précisément le nom « Starfighter ». L'acteur et le réalisateur en ont également profité pour donner quelques informations quant à son synopsis. On sait ainsi qu'il s'agira d'un film standalone, se déroulant environ 5 ou 6 ans après L'Ascension de Skywalker, dernier épisode de la controversée postlogie. Il se pourrait d'ailleurs que certains personnages de celle-ci y fassent leur retour. Sachant qu'un film à venir mettra en avant Rey, l'héroïne de la postlogie incarnée par Daisy Ridley, nous pourrions donc la revoir dans Starfighter.

Ce nouveau film Star Wars porté par Shawn Levy et Ryan Gosling commencera en tout cas sa production cet automne, pour une sortie en salles d'ores et déjà annoncée pour le le 28 mai 2027. Le calendrier cinématographique de la franchise spatiale sera donc bien chargé dans les prochaines années. On sait en effet déjà qu'une dizaine de films dans cet univers sont actuellement dans les cartons. Reste cependant à voir s'ils vaudront la peine d'être vus.

Source : Star Wars sur X.com