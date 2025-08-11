Les fans de Star Wars s’interrogent : ce personnage culte de la saga sera-t-il vraiment de retour dans cette série très appréciée ? On fait le point sur ce que l’on sait.

La nouvelle a enflammé les réseaux sociaux ce week-end : Ewan McGregor aurait confirmé son retour en Obi-Wan Kenobi pour la saison 2 d’Ahsoka de Star Wars. Mais qu’a-t-il vraiment dit ? Et surtout, faut-il prendre cette déclaration comme un fait acquis ?

Une nouvelle Star Wars à prendre avec des pincettes ?

Tout est parti d’un panel au FanExpo Boston. Sur scène, Ewan McGregor discutait avec les fans du rôle de sa femme, Mary Elizabeth Winstead, qui incarne Hera Syndulla dans Ahsoka. Au détour d’une phrase, il lâche : « Je commence bientôt le tournage de [la saison 2 d’Ahsoka]. » Puis, semblant réaliser la portée de ses mots, il ajoute : « Est-ce que j’étais censé dire ça ? Vous le saviez déjà ? » Sur le moment, beaucoup ont interprété ces propos comme une confirmation officielle. Mais rapidement, certains ont émis des doutes. L’acteur aurait pu être mal compris ou avoir parlé de manière ambiguë, sans vouloir annoncer quoi que ce soit.

Pour l’instant, Lucasfilm n’a fait aucune annonce officielle concernant la présence d’Obi-Wan Kenobi dans la saison 2 Star Wars Ahsoka. Ewan McGregor n’a pas non plus confirmé ses propos par la suite, que ce soit dans une interview ou sur ses réseaux sociaux. Le média qui a relayé l’information initiale précise même qu’il pourrait s’agir d’une erreur d’interprétation. Il est donc possible que l’acteur parlait d’un autre projet ou qu’il se soit exprimé de façon imprécise.

Le doute persiste

Plusieurs éléments entretiennent toutefois l’espoir des fans. Les rumeurs d’un retour de McGregor circulent depuis des mois. La première saison de Star Wars Ahsoka a introduit le World Between Worlds, un espace mystérieux qui permet de revisiter le passé ou d’interagir avec des personnages disparus. Et Hayden Christensen a déjà repris son rôle d’Anakin Skywalker dans la série, ce qui ouvre la porte à d’autres retours. Ces indices rendent l’idée plausible, mais elle n’est en aucun cas confirmée.

Dans la chronologie officielle, Ahsoka se déroule après Le Retour du Jedi, donc après la mort d’Obi-Wan dans Un Nouvel Espoir. Pour le faire revenir, deux solutions crédibles existent. La première serait une apparition via le World Between Worlds, comme Anakin dans la saison 1. La seconde passerait par des flashbacks se déroulant à l’époque de The Clone Wars ou de la prélogie.

