Plusieurs films Star Wars sont encore dans les cartons, même si bien malin celui qui pourra dire lesquels verront réellement le jour à la fin. La Guerre des Étoiles est en effet une vaste entreprise compliquée à gérer, surtout quand des décisions discutables ont déjà été prises par le passé. On navigue un peu à vue donc sur l'avenir de la franchise sur grand écran, bien que le film The Mandolarian ait déjà calé sa sortie au 22 mai 2026 au cinéma. Mais une nouvelle grande annonce vient de tomber pour les prochains films.

Qui veut une nouvelle trilogie de films Star Wars ?

C'est un peu compliqué de s'y retrouver dans Star Wars actuellement, d'autant plus quand des projets comme le nouveau film autour de Rey a toute les chances d'être reporté. Ce long-métrage réalisé Sharmeen Obaid-Chinoy, qui se déroule après la postlogie, se retrouve encore sans scénariste. Au départ, Disney avait pour ambition de le sortir en décembre 2026 au cinéma, mais c'est peut-être déjà compromis. Ce contre-temps ne va cependant pas ralentir la firme aux grandes oreilles dans sa quête de relancer la franchise culte sur grand écran.

Grâce à Deadline et The Hollywood Reporter, on apprend que Lucasfilm et Disney se sont mis d'accord pour confier le développement d'une nouvelle trilogie Star Wars à Simon Kinberg. Où se situeraient-ils ? Là, il y a deux versions. Deadline mentionne une suite directe, avec par conséquent les épisodes 10 à 12, tandis que The Hollywood Reporter indique plutôt que ce sera un arc inédit avec un renouvellement des personnages.

Est-ce une bonne idée ? D'un côté, oui, car Simon Kinberg a co-crée la série Star Wars Rebels qui est l'une des meilleures et l'une des plus appréciées chez les fans. Mais ces dernières années, le réalisateur s'est aussi fait remarquer pour de mauvaises raisons puisqu'il est à l'origine de 355 et de X-Men : Dark Phoenix qui ne sont pas vraiment des références. En plus de cette trilogie et des autres projets, on rappelle qu'il y aura peut-être une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi.

Illustration de Star Wars IX: L'Ascension de Skywalker. Crédits : Lucasfilms / Disney.

Source : Deadline, The Hollywood Reporter.