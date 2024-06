Deadpool 3 sera la prochaine production Marvel à sortir au cinéma, le 24 juillet 2024. L'attente est grande, très grande même, encore plus après la diffusion de trailers tous plus fous les uns que les autres. Et après plusieurs échecs consécutifs pour le MCU, le film devrait être la bouffée d'air frais dont l'univers cinématographique a besoin pour rebondir. Par contre, les choses ont (encore) pris un mauvais tournant pour la réinterprétation de Blade avec Mahershala Ali. Une situation préoccupante qui pourrait précipiter la chute du projet ?

Blade en difficulté, mais pas vraiment

Blade est à nouveau au point mort après la perte de son second réalisateur, Yann Demange. Un départ qui a fait réagir Wesley Snipes, avec une pointe de sarcasme. « Blade, seigneur, ils cherchent encore la recette secrète. Ils conduisent des chasse-neiges dans les embouteillages, c'est compliqué. Ça avait l'air simple pour les diurnambules, n'est-ce pas ? » a déclaré l'acteur sur son compte X. Les nouvelles sont plutôt pessimistes, sauf pour Mia Goth à l'affiche de MaXXine. Au micro de Deadline, l'actrice s'est voulue rassurante et a balayé d'un revers de la main les turbulences rencontrées par le prochain film Blade.

« Ils y tiennent vraiment [à Blade]. Ils veulent faire un grand film. C'est en tout cas l'impression que j'ai d'eux, et ça fait du bien » a t-elle dit. Elle a également tenu la même ligne auprès d'ET en se disant « très optimiste » sur le long-métrage. Mia Goth n'a donc pas déserté en dépit la stagnation du développement de ce film Blade, mais on ne sait toujours pas quel rôle elle aura. À la base, elle aurait dû être l'incarnation de la vampire Lilith, dans les années 20. Mais selon les informations de The Hollywood Reporter, ce script pourrait être mis à la poubelle très bientôt.

Il semblerait qu'une réécriture soit déjà prévue, et désormais, ce retour de Blade pourrait se dérouler à notre époque ou du moins durant une ère moderne. Malgré le fait que Yann Demange soit parti, la date de sortie n'a pas bougé et Marvel pense pouvoir tout boucler pour le 7 novembre 2025. Il va falloir se dépêcher !