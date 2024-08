Les avis sur Deadpool & Wolverine sont très positifs voire dithyrambiques. Si l'on regarde les critiques spectateurs sur Rotten Tomatoes, le long-métrage réalisé par Shawn Levy est très (très) apprécié avec un score de 96%. C'est un peu plus réservé pour la presse avec 78%, mais ça reste largement au-dessus de nombreuses productions Marvel de ces dernières années. Mais ce nouveau volet qui signe le grand retour de Wolverine ne brille pas que par les retours élogieux qu'on trouve sur la Toile.

Deadpool & Wolverine fait de sa violence un succès

Deadpool & Wolverine, comme les précédents films, est un condensé de violence et d'humour souvent en dessous de la ceinture qui tranche des autres marvelleries. Mais bien entendu, c'est le personnage qui veut ça et la maison des super-héros n'a pas essayé de le dénaturer. C'est même l'inverse puisqu'aux États-Unis, cet épisode a été catégorisé R-Rated. Dit autrement, cet opus est interdit aux mineurs de 17 ans et moins non accompagnés là-bas, ce qui aurait pu entacher le succès mais il n'en est rien.

En effet, d'après les premières données partagées, Deadpool 3 a réalisé le meilleur démarrage de tous les temps pour un film R-Rated. Si l'on zoome uniquement sur le sol américain, il s'agit déjà du plus gros succès de tous les temps sur ce territoire pour un long-métrage R-Rated. Et ce n'est pas tout. Outre-Atlantique, il effectue également le sixième plus gros démarrage toutes époques confondues.

Par rapport à ses prédécesseurs, Deadpool & Wolverine fait également la différence. C'est l'épisode qui a rapporté le plus d'argent sur sa courte durée d'exploitation. Une preuve que l'engouement pour le personnage, et pour le duo qu'il forme avec l'un des X-Men les plus aimés, est bien là. En France, c'est un carton également même si ce troisième film ne parvient pas à faire aussi bien que le deuxième. Deadpool & Wolverine est sorti depuis le 24 juillet 2024 au cinéma.

