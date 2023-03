Il y certaines franchises qui semblent ne jamais vieillir. Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux en font partie. Mais si l'on veut parler d'une licence qui a directement vu le jour à l'écran, on peut également citer Star Wars. La trilogie originale de Georges Lucas constitue une œuvre culte de la science-fiction. Et si les films et projets suivants n'ont pas toujours fait l'unanimité, on ne peut nier leur popularité auprès du grand public. En revanche, force est de constater que les critiques se font plus vives depuis que Disney a récupéré les droits.

Changement de cap pour Disney et Lucasfilm

Kathleen Kennedy avait en partie justifier les critiques reçues par Disney concernant Star Wars par la surabondance de films : cinq en moins de cinq ans. De 2015 à 2019 sont effet sortis les trois épisodes la postlogie, ainsi que deux spin-offs. Pour remédier à ce problème, la présidente de Lucasfilm a fait part de la volonté de Disney de ralentir le rythme sur les longs-métrages, pour se concentrer davantage sur les séries.

Alors qu'on quitte la saga [des Skywalker], on a tous ce travail génial et excitant du côté de la télévision. On travaille avec de grands talents, des gens que s'intéressent profondément à ce que sera la prochaine itération de Star Wars et qui veulent ramener les gens dans les cinémas. Donc on veut vraiment revenir avec un gros projet. Kathleen Kennedy, via GamesRadar

Dans cette interview datant de 2022, Kathleen Kennedy expliquait donc que l'idée est de miser sur les séries Disney+, et de sortir "le bon" film, au bon moment. Et pour cela, quoi de mieux que de pouvoir compter sur "de grands talents" ? A l'époque, on pensait à des grands noms tels que Taika Waititi, qui travaille justement sur un long-métrage Star Wars. Mais on était loin d'imaginer que ces termes pouvaient également renvoyer aux Daniels, réalisateurs d'Everything Everywhere All at Once. Et pourtant !

Une série Star Wars qui se fait discrète

Le magazine américain The Hollywood Reporter a partagé un sacré scoop plus tôt cette semaine. Selon ses sources, les Daniels travailleraient actuellement sur un projet Star Wars très attendu. Ainsi, on apprend que Daniel Kwan et Daniel Scheinert, réalisateurs et scénaristes d'Everything Everywhere All at Once, sont impliqués dans Star Wars : Skeleton Crew. D'après les premières informations révélées, tous deux auraient réalisé au moins un épisode de cette série qui racontera "l'histoire de quatre enfants qui se retrouvent perdus dans l'immensité de la galaxie et tentent de retrouver leur chemin", et dont le tournage s'est achevé au mois de janvier.

Peu d'informations sont encore connues au sujet de Skeleton Crew. Mais on sait que Jon Watts, déjà derrière la trilogie des Spider-Man du MCU, réalisera lui-aussi certains de ses épisodes, tandis que Jude Law tiendra le rôle principal. Quant aux Daniels, on espère qu'ils pourront ajouter leur grain de folie, le même qui a valu à Everything Everywhere All at Once ses sept oscars.