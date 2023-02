La série The Mandalorian sur Disney+ est un véritable carton, ce n'est pas un secret. Cette œuvre a permis de redonner ses lettres de noblesse à la saga Star Wars pour enchainer ensuite sur le très bon Andor. Dans ces conditions, on imagine mal les pontes de chez Disney abandonner de sitôt une telle machine à succès.

The Mandalorian, l'overdose en perspective ?

Ainsi, avec l'arrivée cette semaine de la troisième saison de The Mandalorian sur Disney+ (1er mars), le scénariste de la série, producteur et réalisateur occasionnel, Jon Favreau a été interviewé par Total Film , il évoque notamment quels sont les plans pour la fin de la série. C'est simple, il n'y en a pas.

Non, je ne sais pas - je pense que la beauté de ceci est qu'il s'agit d'un chapitre intermédiaire d'une histoire beaucoup plus vaste. Et même si nous aurons une résolution au fil du temps avec ces personnages je n'ai pas en tête une grande fin vers laquelle nous nous dirigeons. Au contraire, j'aime que ces histoires s'éternisent, alors ces personnages pourraient être avec nous encore un moment. J'aime vraiment raconter des histoires avec eux, et j'aime la façon dont les aventures se déroulent et j'ai hâte de faire beaucoup plus

Pour faire court, l'histoire de Mando et Grogu risque de durer encore longtemps, et si le succès est encore au rendez-vous, on pourrait bien avoir le droit à de nombreuses nouvelles saisons. Pourquoi pas avec une œuvre qui s'étend sur de très nombreuses années.

Jusqu'où va t-on aller ?

À une époque pas si lointaine, nous avions le droit à des séries TV qui s'éternisaient, avec des personnages qui vieillissent en même temps que le spectateur. On pense notamment à La petite maison dans la prairie et ses plus de 200 épisodes. Sans aller jusque là, on peut très bien imaginer The Mandalorian s'étendre au moins sur 50 épisodes. Encore une fois, tout est question de succès et d'attente de la part du spectateur.