La Star Wars Celebration qui est LE rassemblement de fans Star Wars de l'année fut l'occasion pour Disney de parler un peu jeux vidéo mais évidemment aussi cinéma/série TV. Star Wars à toutes les sauces comme vous allez le voir.

Star Wars Jedi : Survivor, une bande annonce qui fait plaisir

Il fallait bien que cela arrive un jour, une suite de Fallen Order en bonne et due forme. Elle se nomme Jedi Survivor et on vous en parle ici. Le jeu se déroule 5 ans après les événements du premier épisode et il est toujours développé par Respawn Entertainment avec Electronic Arts comme éditeur. Star Wars Jedi Survivor sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.

Star Wars : Ahsoka, un teaser en fuite

Si il y a bien un personnage que les fans (et les autres) aiment c'est bien Ahsoka Tano, ancienne élève d'Anakin Skywalker, sa vie est pleine de mystères pendant toute la période post-Star Wars Rebels. L'occasion donc de découvrir ses péripéties. Pour l'instant le court teaser de la SW Celebration n'est pas encore disponible malgré un leak ou deux. Dans le teaser live action on pouvait apercevoir Ahsoka qui s'apprête à recruter la mandalorienne Sabine Wren pour l'aider dans sa quête pour retrouver Ezra Bridger, disparu dans les Régions Inconnues avec le Grand Amiral Thrawn.

The Mandalorian saison 3, la confirmation et une date

Comment parler de Star Wars sans mentionner The Mandalorian ? La série qui est devenue iconique grâce à une direction assez géniale de la part notamment de Jon Favreau et Dave Filoni, faisant appel à des réalisateurs et réalisatrices de talent comme une certaine Bryce Dallas Howard (que l'on peut voir en tant qu'actrice dans Jurassic World). The Mandalorian saison 3 est prévue sur Disney+ pour le mois de février 2023. Et on sait qu'un méchant emblématique sera de retour.

Star Wars : Andor dévoile sa première bande annonce

Nous avons pu découvrir la toute première bande annonce de Andor qui se concentre sur le personnage éponyme que l'on a pu découvrir dans Rogue One. La série doit se dérouler quelques années avant Un Nouvel Espoir, l'occasion aussi d'en savoir plus sur l'instauration de l'Empire dans toute la galaxie. Nous devrions retrouver pour l'occasion au casting, Forest Whitaker dans le rôle de Saw Gerrera et Ben Mendelsohn pour son rôle d'Orson Krennic. Star Wars : Andor sera disponible sur Disney+ à partir du 31 aout 2022.

Star Wars : The Bad Batch, de retour pour une deuxième saison

Notre équipe de clones charismatiques sera de retour, c'est ce que l'on a pu apprendre via la Star Wars Celebration. Avec la découverte d'une bande annonce, l'opportunité de continuer de suivre les aventures de la Clone Force 99. Cette nouvelle saison devrait faire le plein de personnages emblématiques avec l'arrivée de l'Empereur Palpatine ou encore le Commandant Cody. La série doit arriver cet automne sur Disney+ sans plus de précisions.

Star Wars : Tales of the Jedi, une nouvelle série d'animation 3D

Il y aussi des nouveautés dont ne savait rien si ce n'est de rares rumeurs. Nous avons pu ainsi découvrir Tales of The Jedi qui est une mini-série qui n'a hélas pas encore de bande annonce officielle. Celle-ci devrait se concentrer sur des personnages comme le Comte Dooku et Ahsoka Tano (ce qui risque de faire beaucoup avec la série en Live Action).

Star Wars : Visions, l'OVNI s'offre une seconde saison

La série d'animation en 2D Made In Japan va avoir le droit à une seconde saison, cette fois avec des artistes venant de partout dans le monde comme l'Inde et la France. Même principe que la première saison avec chaque fois un épisode = une direction artistique différente. Un véritable plaisir visuel. Il faudra toutefois attendre le printemps 2023 pour voir tout ceci.

Star Wars : Skeleton Crew, Jude Law au casting

Enfin, la dernière annonce à retenir concerne Skeleton Crew qui doit suivre les aventures d'enfants perdus aux confins de la galaxie. La série en question doit se dérouler dans la même temporalité que The Mandalorian. On ne sait rien d'autre si ce n'est que le casting se concentrera autour de Jude Law. Il faudra patienter jusqu'à 2023 et on sait pas encore si il s'agit d'une série Live Action ou 3D. Logiquement avec Jude Law au casting...