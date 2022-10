Jon Favreau a teasé un peu l'approche artistique et créative pour la nouvelle et prochaine série Star Wars Ahsoka. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cela donne l'eau à la bouche, notamment car cela va reprendre les codes du tout premier Star Wars : un Nouvel Espoir. Marquant ainsi la différence avec les créations plus récentes en matière de série.

Star Wars oui, mais à la sauce samouraï

Une ambiance très samourai dans l'épisode 13 de The Mandalorian (Saison 2)

Les détails sur Star Wars : Ahsoka sont encore minces, bien que la série doit arriver sur nos petits écrans dans le courant de l'année 2023, potentiellement dès mai, on a peu de choses à se mettre sous la dent. Mais dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Jon Favreau qui a dirigé les trois saisons de The Mandalorian jusqu'à présent ​​a expliqué que le style de la nouvelle série Ahsoka serait une "aventure samouraï". C'est une approche artistique que nous n'avons vu que dans... le chapitre 13 de The Mandalorian, celui là même avec le personnage de Ahsoka en tête d'affiche.

Une sorte de retour aux sources quand on sait que Un Nouvel Espoir fut pensé à la base par George Lucas comme étant un film de samouraïs avec une grosse influence provenant de réalisateurs comme Akira Kurosawa. Aussi bien dans les combats de sabre que dans la relation maitre/élève des jedi.

Que pensez-vous de ce changement de cap dans les séries Star Wars ? Êtes vous satisfait de ce type de direction pour Ahsoka ?