Au fil des années, la franchise Star Wars s'est développée et a donné lieu à de nombreuses séries télévisées, chacune offrant une expérience unique pour les fans. En effet, dans l'ensemble, les séries permettent d'offrir une expérience différente de celle des films, avec une plus grande profondeur de narration et des personnages plus développés. Preuve en est la troisième saison de The Mandalorian qui permet de se plonger dans la culture des célèbres combattants et globalement d'élargir l'horizon de nos connaissances sur la licence. Ce que l'on nommait auparavant l'Univers Etendu avant le rachat par Disney.

Star Wars The Acolyte, la prochaine grosse sortie de Disney

Annoncée en décembre 2020 et sans nouvelles pendant de très nombreux mois nous pouvons enfin en savoir un peu plus sur cette mystérieuse série Star Wars. Elle se déroulera à l'époque de la Haute République, une période qui précède les événements de la prélogie Star Wars de plusieurs centaines d'années. Pour faire simple, la Haute République est une période de relative paix et de prospérité pour la galaxie, avec une République prospère et des Jedi puissants. Mais comme toujours, le Mal finit toujours par s'en mêler. Et la série se concentrera justement sur les forces du côté obscur qui menacent cet équilibre fragile.

Quelques infos

Un Star Wars à la sauce Kill Bill ?

En ce moment se tient la Star Wars Celebration (un événement annuel organisé par Lucasfilm et destiné aux fans de SW) c'est donc l'opportunité idéale pour lâcher quelques informations en plus sur cette fameuse série Star Wars The Acolyte. Il s'agira du projet Star Wars en live action le plus ancien dans la chronologie, ce qui veut dire énormément de jedi à l'écran.

Lors de la présentation de la toute première bande annonce (hélas exclusive à la SW Celebration) sa créatrice Leslye Headland a pu présenter le projet comme une rencontre entre la Reine des Neiges et Kill Bill, le film culte de Tarantino. Deux salles, deux ambiances mais qui permettent de souligner le coté inédit de ce nouveau projet. Star Wars The Acolyte devrait aussi très largement s'inspirer des films de Samouraïs. Le trailer a pu aussi montrer des combats qui rappellent ceux de Matrix. Bref, tout un programme.

Nous avons aussi eu des précisions sur la date de sortie qui est maintenant programmée pour 2024 sur Disney+.