Dans moins d'un mois maintenant, Netflix va tenir la nouvelle édition de son événement Tudum. Une grande messe pour promouvoir tous les futurs contenus majeurs de la plateforme de streaming vidéo, films comme séries, avec des interventions des acteurs et actrices qui font tous ces succès. Pour que la fête soit la plus réussie possible, la firme au N rouge a déjà confirmé des mises à jour sur certains des programmes les plus attendus cette année dont Mercredi Saison 2, One Piece Saison 2, Stranger Things Saison 5... ou encore la saison 3 de Squid Game.

Netflix offre un premier aperçu de la saison 3 de Squid Game

Une date de sortie est tombée en début d'année pour la saison 3 de Squid Game, et l'ultime chapitre sera donc disponible en exclusivité sur Netflix dès le 27 juin 2025. Il y a quelques jours, le service SVOD a teasé la présence de la série lors du Netflix Tudum 2025, laissant ainsi supposer qu'on aurait le droit à la première bande-annonce. Ce sera peut-être le cas, mais la société a pris de l'avance en mettant en ligne un teaser officiel. La saison 3 et la fin de la série se montrent, ça va mortel et vous n'êtes pas prêts si l'on en croit le synopsis. Attention, ce dernier contient un léger, mais spoiler quand même, sur la conclusion de la saison 2 de Squid Game.

« La troisième et dernière saison de la série la plus populaire de Netflix commence avec Gi-hun, le joueur 456, en bien mauvaise posture. Mais le jeu ne s'arrête pour personne, et Gi-hun va devoir faire des choix importants dans ce contexte désespéré. Il se voit en effet contraint de participer, avec les autres survivants, à des jeux encore plus mortels qui viennent ébranler la détermination de chacun. À chaque manche, leurs actions auront des conséquences de plus en plus graves. Pendant ce temps, In-ho reprend son rôle de maître du jeu pour accueillir les mystérieux VIP, et son frère Jun-ho poursuit sa quête de l'île introuvable, sans savoir qu'un traître se cache dans leurs rangs. Gi-hun saura-t-il prendre les bonnes décisions ou le maître du jeu arrivera-t-il enfin à le faire flancher ? » (aperçu officiel de Squid Game Saison 3).

Squid Game Saison 3 sera l'une des sorties inédites majeures de Netflix pour cette année. Une conclusion attendue qui se focalisera sur l'affrontement féroce entre les mondes de Gi-Hun et Front Man, qui se terminera peut-être dans un bain de sang... ou pas... On en sait pas plus que vous à vrai dire !

Source : Netflix France.